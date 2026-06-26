خبيرة أسرية: التربية التقليدية تزرع بذور النرجسية في شخصية الأبناء

أكدت الدكتورة عبير عبدالله، خبيرة العلاقات الأسرية، أن بعض أساليب التربية التقليدية القائمة على الأوامر الصارمة وفرض السيطرة الكاملة على الأبناء قد تترك آثارًا سلبية على تكوين شخصياتهم، مشيرة إلى أن الطفل الذي ينشأ في بيئة لا تسمح له بالتعبير عن رأيه أو المشاركة في اتخاذ القرار قد يعاني من اضطرابات سلوكية ونفسية مع مرور الوقت.

وأوضحت خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن التربية التي تعتمد على التسلط وإلغاء شخصية الطفل لا تساعد على بناء الثقة بالنفس أو تحمل المسؤولية، بل قد تدفع بعض الأبناء إلى تبني سلوكيات نرجسية أو عدوانية كرد فعل للضغوط المستمرة التي يتعرضون لها داخل الأسرة.

وأضافت أن الطفل يحتاج إلى التوجيه والاحتواء في الوقت نفسه، مؤكدة أن التربية الإيجابية لا تعني التسيب أو التدليل المفرط، وإنما تقوم على تحقيق التوازن بين الحزم والحوار، وبين وضع القواعد واحترام احتياجات الأبناء النفسية.

وشددت على أهمية منح الأطفال مساحة للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم، وإشراكهم في بعض القرارات المناسبة لأعمارهم، بما يسهم في بناء شخصيات متزنة قادرة على التواصل مع الآخرين واحترام آرائهم.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الأسرة تلعب الدور الأهم في تشكيل شخصية الأبناء، وأن أساليب التربية القائمة على الفهم والاحترام المتبادل تظل الأكثر قدرة على إعداد جيل يتمتع بالثقة بالنفس والتوازن النفسي والاجتماعي.

https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/1393608806155031