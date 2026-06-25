والدة محمد السعيد بدمياط.. عايزة حق ابنى اتقتل على ايد واحد اشتري منه موتوسيكل ورفض يدفع ثمنه

انا عايزة حق ابنى الطيب الشهم اللى اتقتل غدر بدون وجه حق، هكذا بدأت والده الشاب محمد السعيد ابن قريه ميت ابو غالب التابعه لمركز كفرسعد بمحافظة دمياط، حديثها مع “ صدى البلد” .

ام الجانى " عايزة حق ابنى

واوضحت والدة المجنى عليه ، أن ابنها كان قد بائع الجانى موتوسيكل وانتظر أنه يدفع ثمنه إلا أنه اتاخر شهور على دفع ثمن الموتوسيكل ، فراح واخد الموتوسيكل بتاعه وقاله لتدفع تمنه يا هيفضل عندى ، فوقعت مشاجرة بينهما انتهت بقتل ابنى وعايزة حق ابنى.

مشاجرة بين المجنى عليه والجانى

وأشارت إلى أن الجانى وأهله تجمعوا أمام منزلنا وتعدوا بالسب والقذف على ابنة وعلي من في المنزل مطالبين بعودة الموتوسيكل اللى هما في الأساس واخدين من ابنى موتوسيكل ورفض الجانى وأسرته أن يدفعوا ثمنه.

وتابعت حديثها قائلة، لانه على مدار أكثر من شهرين ، يطالب ابنها المجنى عليه بثمن الموتوسيكل إلا أن الجانى يرفض وعلى مدار شهرين يتحجج بالكثير من الحجج بأنه ليس معه مالا يدفعه ثمنا للموتوسيكل.

رفض يرجع له الموتوسيكل

وأشارت إلى أنه يوم الحادث توجه ابنى إلى منزل الجانى واصطحب الموتوسيكل لمنزلها وعلى الفور جاى الجانى وأسرته ومعه العديد من اصدقاءوه يطالبون بعوده الموتوسيكل وعندما طلبنا ثمن الموتوسيكل، رفض الجانى ، فوقعت المشاجرة والتى انتهت بقتل ابنى .

وتطالب بالقصاص العادل ومعاقبه الجانى الذى قام بقتل ابنها.