تعليق خطة إجلاء السفن من مضيق هرمز بعد هجوم قبالة سواحل عمان

أعلنت المنظمة البحرية الدولية، التابعة للأمم المتحدة، تعليق خطة إجلاء مئات السفن وآلاف البحارة العالقين في محيط مضيق هرمز، عقب تعرض سفينة شحن لهجوم قبالة سواحل سلطنة عُمان، في تطور أثار مخاوف جديدة بشأن أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

وقال الأمين العام للمنظمة، أرسينيو دومينجيز، إن قرار تعليق الخطة يأتي حفاظًا على سلامة السفن المشمولة ببرنامج الإجلاء، إلى جانب جميع السفن العاملة في المنطقة، وذلك إلى حين التأكد من توافر الضمانات الأمنية اللازمة لاستئناف عمليات العبور.

وأوضح دومينجيز أن السفينة المستهدفة لم تكن ضمن مسار الإجلاء الذي حددته المنظمة، مؤكدًا أن سلامة البحارة ستظل "الأولوية القصوى" في جميع الإجراءات المقبلة.

وكانت المنظمة البحرية الدولية قد أعلنت، في وقت سابق من الأسبوع، خطة لإجلاء نحو 600 سفينة وما يقرب من 11 ألف بحار ظلوا عالقين في محيط مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.