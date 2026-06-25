قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 نزل 2000 جنيه.. انهيار سعر الذهب في مصر بشكل غير مسبوق
حسام بدراوي: اتصالات غربية خلال 2011 تحدثت عن صعود الإخوان إلى الحكم في المنطقة
حسام بدراوي: خطاب 3 يوليو كشف نوايا الإخوان ومحاولاتهم للهيمنة على الدولة
إعلان تشكيل مواجهة كوت ديفوار وكوراساو في ختام مباريات المجموعة الخامسة بالمونديال
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة وظاهرة الصباح الباكر
فابريزيو رومانو: ريال مدريد يفعل بند إعادة شراء نيكو باز من كومو مقابل 9 ملايين يورو
هل تناول "العاشوراء" بيوم عاشوراء حرام؟.. عالمان من الأزهر يوضحان
أوبرا وينفري تستعيد واقعة سقوط ويتني هيوستن.. وعائلتها ترد على روايتها
رئيس شعبة الدواجن يحذر: تراجع الأسعار يهدد الصناعة.. ووفرة الإنتاج تصطدم بضعف الطلب
شريحة بقيمة 1.6 مليار دولار.. صندوق النقد: تقدم إيجابي في المراجعة السابعة لمصر
لماذا يعاني حراس المرمى في كأس العالم 2026؟ خبراء يكشفون تأثير الكرة الجديدة
بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يوينو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحذير إيراني غير مسبوق.. السفن خارج المسارات المحددة قد تفقد المرور الآمن في هرمز

مضيق هرمز
مضيق هرمز
قسم الخارجي

أعلنت هيئة إيرانية معنية بإدارة مضيق هرمز، يوم الخميس أن السفن الموجودة خارج المسارات التي حددتها الهيئة لن تُضمن لها ممرات آمنة.

وأضافت الهيئة الإيرانية أن العواقب الناجمة عن العبور عبر المسارات غير المصرح بها تقع على عاتق مالك السفينة ومشغلها وربانها.

وأكدت أن السفن التي تستخدم مسارات غير مصرح بها لن تكون مشمولة بالتأمين أو الالتزامات ذات الصلة.

وفي وقت سابق، أفادت عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بأن سفينة شحن ترفع علم سنغافورة قد أصيبت بصاروخ قبالة سواحل سلطنة عمان، بالقرب من ممر معتمد من الأمم المتحدة في مضيق هرمز. 

وردت الأمم المتحدة بالقول إن السفينة لم تكن تسير ضمن إطار خطة الإجلاء الخاصة بها، وأنه سيتم تعليق خطة الإجلاء لحين توضيح الأمر. وصرح مسؤولان أمريكيان رفيعا المستوى لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الحرس الثوري الإيراني هو المسؤول عن الهجوم.

تحذير إيراني غير مسبوق هيئة إيرانية إدارة مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

سعر الذهب

تراجع حاد بـ 295 جنيها.. سعر الذهب الآن

سعر الذهب

بعد تراجعه 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

سورة تقرأ في يوم عاشوراء

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء 2026.. رددها حتى المغرب تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

ترشيحاتنا

ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟

تناولها بالقشرة.. الطريقة الأمثل لتناول البطاطس المقلية بدون أضرار

ياسمين عبد العزيز

بعد تكريمها في أمريكا.. إطلالات ياسمين عبد العزيز بين الرقي والتنوع

جيهان الشماشرجي

بعد البراءة .. أبرز إطلالات جيهان الشماشرجي خطفت بها الأنظار

بالصور

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا.. مشروب صيفي منعش

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا

تناولها بالقشرة.. الطريقة الأمثل لتناول البطاطس المقلية بدون أضرار

ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟

اضطراب فرط الحركة.. دراسة تكشف الفئة الأكثر تضررًا

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة

بعد تكريمها في أمريكا.. إطلالات ياسمين عبد العزيز بين الرقي والتنوع

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

فيديو

مصطفى كامل

مصطفى كامل يتصدر الترند بأغنية شوفتوا الخاين بعد ساعات من طرحها

أغنية عمك وعم عمك

محمود العسيلي وعصام صاصا يطرحان أغنية «عمك وعم عمك» من فيلم «صقر وكناريا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد