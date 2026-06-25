تحذير إيراني غير مسبوق.. السفن خارج المسارات المحددة قد تفقد المرور الآمن في هرمز

أعلنت هيئة إيرانية معنية بإدارة مضيق هرمز، يوم الخميس أن السفن الموجودة خارج المسارات التي حددتها الهيئة لن تُضمن لها ممرات آمنة.

وأضافت الهيئة الإيرانية أن العواقب الناجمة عن العبور عبر المسارات غير المصرح بها تقع على عاتق مالك السفينة ومشغلها وربانها.

وأكدت أن السفن التي تستخدم مسارات غير مصرح بها لن تكون مشمولة بالتأمين أو الالتزامات ذات الصلة.

وفي وقت سابق، أفادت عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بأن سفينة شحن ترفع علم سنغافورة قد أصيبت بصاروخ قبالة سواحل سلطنة عمان، بالقرب من ممر معتمد من الأمم المتحدة في مضيق هرمز.

وردت الأمم المتحدة بالقول إن السفينة لم تكن تسير ضمن إطار خطة الإجلاء الخاصة بها، وأنه سيتم تعليق خطة الإجلاء لحين توضيح الأمر. وصرح مسؤولان أمريكيان رفيعا المستوى لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الحرس الثوري الإيراني هو المسؤول عن الهجوم.