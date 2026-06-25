تحمل علم سنغافورة.. اتهام أمريكي لإيران بشن هجوم صاروخي على سفينة بمضيق هرمز

أفادت عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بأن سفينة شحن ترفع علم سنغافورة قد أصيبت بصاروخ قبالة سواحل سلطنة عمان، بالقرب من ممر معتمد من الأمم المتحدة في مضيق هرمز.

وردت الأمم المتحدة بالقول إن السفينة لم تكن تسير ضمن إطار خطة الإجلاء الخاصة بها، وأنه سيتم تعليق خطة الإجلاء لحين توضيح الأمر. وصرح مسؤولان أمريكيان رفيعا المستوى لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الحرس الثوري الإيراني هو المسؤول عن الهجوم.

أفادت وكالة بلومبرج، اليوم الخميس بأن 3 سفن عادت أدراجها بعد محاولتها الخروج من مضيق هرمز عبر المسار المحاذي لعمان.

وأشرفت المنظمة البحرية الدولية، اليوم الخميس، على خروج عدة ناقلات نفط من مضيق هرمز عبر مسار بديل يتجنب المياه الإقليمية الإيرانية ويمر بمحاذاة سواحل سلطنة عمان.