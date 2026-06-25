تعليق إجلاء السفن في مضيق هرمز بعد استهداف سفينة قبالة سواحل عُمان

أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم /الخميس/، تعليق عملية إجلاء السفن العالقة في مضيق هرمز بشكل مؤقت، وذلك بعد أن صرح الجيش البريطاني بأن سفينة تعرضت لضربة بمقذوف اليوم قبالة سواحل سلطنة عُمان.

وأفاد رئيس المنظمة البحرية الدولية - في بيان بثته المنظمة عبر موقعها الرسمي - أن "خطة تحريك السفن العالقة عبر المضيق ستظل قيد التجميد، إلى حين تمكن المنظمة من تأكيد الحصول على ضمانات أمنية للسفن المدرجة في قائمة الإجلاء وتلك المتواجدة في المنطقة".

ولم يتضح بعد من الذي أطلق المقذوف أو نوع السفينة المستهدفة.. وقد جاء التقرير عن هذه الضربة بعد ساعات قليلة من تهديد إيران للسفن بوقف استخدام طريق معتمد من الأمم المتحدة عبر المضيق دون الحصول على إذن من طهران.