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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يوجه رسالة لـ الأهلي: بعد اللي شفناه امبارح يبقى لأ|فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على أنباء تعاقد النادي الأهلي مع محمد أبو جبل، قائلا: "الأهلي والبنك الأهلي لم يصدرا أي بيان عن انتقال أبو جبل".

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "لم يصدر بيان رسمي واحد سواء من النادي الأهلي أو البنك الأهلي ولا يوجد تصريح رسمي".

وتساءل الإعلامي أحمد موسى، "هل هناك من يتربص بالمنتخب، وتحدث عن انتقال أبو جبل للأهلي قبل المباراة؟"، مشيرا إلى أن "توقيت إثارة هذا الموضوع غلط تماما".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، "الأهلي طلب أبو جمبل وبسام ولطفي من أنديتهم، ولم يحسم الأمر بعد"، موضحا "لا يوجد أحد يوجه أبو جبل خلال ضربات الجزاء، وأنا بقول لو الاهلي عايز أبو جبل بعد اللي شفناه امبارح يبقى لأ؛ لانه ضيع المنتخب أمس"، معقبا "أبو جبل لم يتعلم من 7 ضربات جزاء.. هو أنت كتفك الشمال فيه حاجة.. ممنوع تترمي على الشمال".
 

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الاهلي والبنك الاهلي برنامج على مسئوليتي أبو جبل

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