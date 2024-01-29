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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى ينفعل على الهواء: اللي ضيع المنتخب الطبطبة.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

انفعل الإعلامي أحمد موسى، بعد خروج المنتخب المصري من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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تعليق ناري من أحمد موسى على خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا

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أحمد موسى: الإخوان الإرهابية اقتحمت السجون وحرقت مؤسسات الدولة في 28 يناير 2011

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "اللي جاب فيتوريا مدرب منتخب مصر خدعنا.. ومنتخب مصر لا يمتلك رفاهية الوقت".

وأضاف "حازم إمام ليس على رأسه ريشه.. وحازم إمام خدع المصريين بالتعاقد مع فيتوريا"، معقبا: "حازم إمام خدعنا بفيتوريا ويحصل على راتب 200 ألف دولار شهريا".

وتابع "كفايا طبطبة ومجاملات.. اللي ضيع المنتخب الطبطبة، ولابد من التوقف عن المجاملات والتوقف عن الطبطة في اختيارات لاعبي منتخب مصر.. وكرة القدم ليست كرة فقط ولكن علاقات ونفوذ".

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