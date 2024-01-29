أحمد موسى ينفعل على الهواء: اللي ضيع المنتخب الطبطبة.. فيديو

انفعل الإعلامي أحمد موسى، بعد خروج المنتخب المصري من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "اللي جاب فيتوريا مدرب منتخب مصر خدعنا.. ومنتخب مصر لا يمتلك رفاهية الوقت".

وأضاف "حازم إمام ليس على رأسه ريشه.. وحازم إمام خدع المصريين بالتعاقد مع فيتوريا"، معقبا: "حازم إمام خدعنا بفيتوريا ويحصل على راتب 200 ألف دولار شهريا".

وتابع "كفايا طبطبة ومجاملات.. اللي ضيع المنتخب الطبطبة، ولابد من التوقف عن المجاملات والتوقف عن الطبطة في اختيارات لاعبي منتخب مصر.. وكرة القدم ليست كرة فقط ولكن علاقات ونفوذ".