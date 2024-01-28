أحمد موسى: الإخوان الإرهابية اقتحمت السجون وحرقت مؤسسات الدولة في 28 يناير 2011

خصص الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، فقرة للحديث عن أحداث ذكرى يوم ٢٨ يناير ٢٠١١.

وقال أحمد موسى، إن بعض الأشخاص تم تدريبهم في الخارج لتخريب مصر يوم ٢٨ يناير ٢٠١١، مضيفا أن هذا اليوم البلد ولعت وجماعة الإخوان الإرهابية اضرمت النار في كل مصر.

وأضاف أحمد موسى، أن جماعة الإخوان الإرهابية اقتحمت السجون وحرقت مؤسسات الدولة في ٢٨ يناير ٢٠١١، والإخوان وجهت دعوات لنشر الفوضى في ٢٨ يناير ٢٠١١، والإخوان قتلت المصريين في الشوارع، والإخوان واعوانها استفادت من نشر الفوضى والتخريب.

وفي السياق نفسه أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية بثت الرعب بين المواطنين في ٢٠١١، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة والشرطة ضحوا بارواحهم لمواجهة الإرهاب.