أحمد موسى لمنتقدي محمد صلاح: ده رمز وسفير لمصر ولازم نحافظ عليه.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن محمد صلاح، لاعب ليفربول والمنتخب الوطني، أنه رمز قوي وسفير لمصر في العالم، مردفًا: «غانا وأفريقيا والعالم يعرفون محمد صلاح، نجم عالمي، البعض يتهجم على صلاح، دا رمز وسفير مفيش حد ميعرفش محمد صلاح».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد» في حلقة خاصة من غانا، إن محمد صلاح يستحق الدعم والمساندة لأنه صورة مشرفة لمصر، مشددا على أهمية الحفاظ على صلاح وأمثاله من المصريين لتشريف مصر في المحافل الدولية.

وتابع: «لدينا مباراة قوية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في الدور الـ 16 من بطولة أمم أفريقيا 2023، لدينا أمل أن نصل إلى أبعد نقطة في البطولة لنصف النهائي ثم النهائي، رغم الغيابات».

وأوضح موسى، أن هناك تفاؤل في الشارع الرياضي بتأهل المنتخب الوطني للدور المقبل من أمم أفريقيا، لقاء اليوم الأحد ينتظر دورا مشرفا من رجالتنا، بكرا البداية الحقيقية لمنتخب مصر.

وأكمل أحمد موسى: «كل المصريين وراء المنتخب الوطني، كل الناس بتقول يا رب، ندعي الدعاء لمساندة منتخبنا، ننتظر عودة المصابين للمشاركة مع مصر في الأدوار النهائية حال تأهلها للدور المقبل».

وأردف أحمد موسى: «منتخب غانا يتعرض لهجوم شديد من الجماهير الغانية بعد الخروج من البطولة من دور المجموعات».



واختتم موسى حديثه قائلًا: «لا أعطى مبرر للاعبي المنتخب، ولكن هناك رطوبة شديد، والطقس في الدولة الأفريقية، بنطلع من الفندق نجري تاني على التكييف، بغرق ميه من رطوبة الجو، الوضع في منتهى الصعوبة، لاعبي منتخبنا على قد المسئولية».