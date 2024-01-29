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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليق ناري من أحمد موسى على خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على خروج منتخب مصر لكرة القدم من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد خسارته أمس بركلات الجزاء الترجيحية أمام منتخب الكونغو.

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وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد": "عايز أقول كلمتين، لا دي آخر بطولة ولا آخر الكون، ومش هنهد المعبد ولكن نظبطه".

وأضاف: "لازم يتعمل تحقيق، لماذا هذا الخروج المهين لمنتخب مصر الذي كان مرشحا للبطولة"، مضيفا: "لابد من فتح تحقيق في خسارة منتخب مصر بعد الخروج من البطولة".

 

وأشار: "حراس منتخب مصر خارج الخدمة، ومنتخب مصر اسم قوي.. و80% من الأسماء الحالية في منتخب مصر شكرا مع السلامة، ولابد من تجهيز المنتخب الأولمبي ليكون هو المنتخب الأول"، مؤكدا على ضرورة تصعيد 80% من المنتخب الأولمبي للعب مع منتخب مصر الاول.

واسترسل: "منتخب دفاعه شوارع وحراس مرمى مش موجودين .. وبنقول لـ 80% منهم متشكرين".

أحمد موسى

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