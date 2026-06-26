منتخب إيران: لدينا اتفاق مع مصر بشأن موقفنا تجاه المثـ.لية

أكد محسن معتمدكيا، المدير الإعلامي لمنتخب إيران، تمسك الاتحاد الإيراني لكرة القدم برفض إقامة أي مراسم أو فعاليات تتعلق بدعم المثلية داخل ملعب مباراة إيران ومصر، المقرر إقامتها غدًا السبت على ملعب "لومن فيلد" في سياتل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للمنتخبين في سباق التأهل إلى دور الـ32، في وقت أثارت فيه بعض الترتيبات التنظيمية المرتبطة بالمواجهة جدلًا واسعًا قبل ساعات من انطلاق اللقاء.

وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة "varzesh3" الإيرانية، أوضح معتمدكيا أن الاتحادين الإيراني والمصري اتفقا على رفض إقامة أي مراسم احتفالية تتعلق بالمثلية داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الاتحاد الإيراني خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أكثر من مرة بهذا الشأن.

وقال معتمدكيا إن لاعبي منتخب إيران سيدخلون إلى أرض الملعب وهم يحملون رموزًا دينية مرتبطة بذكرى عاشوراء، موضحًا أن الاتحاد الإيراني، بالتنسيق مع نظيره المصري، اعترض منذ وقت مبكر على إقامة أي فعاليات جانبية داخل الملعب قبل المباراة، مؤكدًا أن الأمر طُرح في اجتماعات رسمية مع مسؤولي "فيفا".

وأضاف المدير الإعلامي للمنتخب الإيراني أن موقف بلاده في هذا الملف "واضح وثابت"، مشيرًا إلى أن الاعتراض ينحصر في إقامة أي مراسم رسمية داخل الملعب، وليس في دخول الجماهير، مؤكدًا أن "فيفا" التزم بعدم تنظيم أي احتفالية من هذا النوع داخل الاستاد.

وأوضح معتمد كيا أن ما قد يُنظم خارج الملعب يعود إلى الجهات المحلية في سياتل، وليس إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشددًا على أن القضية الأساسية بالنسبة للاتحاد الإيراني كانت تتعلق فقط بما يحدث داخل الملعب وفي الإطار الرسمي للمباراة.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن "فيفا" أكد عدم وجود أي قيود على دخول الجماهير الإيرانية إلى الملعب لمؤازرة منتخب بلادها، لافتًا إلى أن حضور الجماهير لن يتأثر بهذه الأزمة.

وتكتسب المباراة أيضًا بُعدًا رمزيًا بالنسبة للمنتخب الإيراني، إذ تُقام في يوم عاشوراء، وهي مناسبة دينية ذات أهمية كبيرة لدى الإيرانيين، ما دفع مسؤولي المنتخب للتأكيد على أن اللاعبين سيدخلون المباراة مرتدين رموزًا دينية تعبيرًا عن احترامهم لهذه الذكرى.

وعلى الصعيد الرياضي، شدد معتمدكيا على أهمية مواجهة مصر بالنسبة لمنتخب إيران، مؤكدًا أن الفريق لا يزال أمامه خطوة حاسمة من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ32، رغم ظهوره الجيد حتى الآن في البطولة.

وأشار إلى أن لاعبي إيران يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في مباراة الغد، معربًا عن أمله في أن ينجح المنتخب في تحقيق النتيجة المطلوبة وإسعاد الجماهير الإيرانية، في واحدة من أهم مباريات الفريق خلال مشواره في النسخة الحالية من كأس العالم.