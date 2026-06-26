إمام مسجد السيدة نفيسة: تربية الأبناء مسؤولية مشتركة.. والأب دوره أكبر من توفير لقمة العيش

أكد الشيخ محمد رمضان، إمام مسجد السيدة نفيسة، أن نجاح الأسرة لا يتحقق بالإنفاق وحده، وإنما يقوم على علاقة يسودها الود والرحمة، إلى جانب تحمل الزوجين مسؤولياتهما في بناء بيت مستقر قادر على مواجهة متطلبات الحياة.

وقال خلال لقاء له لبرنامج "شكل تاني" عبر فضائية “صدى البلد2”، إن الإسلام جعل المودة والرحمة أساسًا للعلاقة الزوجية، لافتًا إلى أن الزواج الذي يعتمد على المشاعر وحدها قد يتعرض للاهتزاز مع مرور الوقت إذا غابت قيم التفاهم والرحمة والتعاون.

وتابع أن الرجل مكلف شرعًا بالإنفاق على أسرته، وأن سعيه لتوفير احتياجات زوجته وأبنائه يعد عبادة يؤجر عليها، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته»، مؤكدًا أن تحمل أعباء الأسرة واجب ديني وإنساني.

دور الأب لا ينبغي أن يقتصر على الجانب المادي

وأشار إمام مسجد السيدة نفيسة إلى أن دور الأب لا ينبغي أن يقتصر على الجانب المادي، بل يشمل المشاركة الفاعلة في تربية الأبناء، وتقويم سلوكهم، وغرس المبادئ والقيم الأخلاقية في نفوسهم، باعتبار أن حضوره وتوجيهه يمثلان ركيزة أساسية في تكوين شخصية الأبناء وبناء أسرة متماسكة.