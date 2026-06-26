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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء ليلة الجمعة الثانية من محرم.. 15 كلمة جامعة للشفاء العاجل

الدعاء
الدعاء
إيمان طلعت

دعاء ليلة الجمعة الثانية من محرم .. يبحث الكثيرون عن دعاء ليلة الجمعة الثانية من محرم وذلك مع دخول ساعة المغرب كبداية ليوم الجمعة، ومن خلال التقرير التالي نوضح ما ورد في دعاء ليلة الجمعة الثانية من محرم.

دعاء ليلة الجمعة الثانية من محرم

وقد ورد في السنة النبوية أحاديث كثيرة توضح فضائل يوم الجمعة وأفضل دعاء يقال يوم الجمعة، وأهميته عند الله عزّ وجل، ومنها: خير يوم، ففيه خلق الله عزّ وجل سيدنا آدم، وفيه أدخل إلى الجنة، وفيه أُخرج منها.

دعاء ليلة الجمعة الثانية من محرم

«بسم الله أصبحنا وأمسينا، أشهد أنّ لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا رسول الله، وأنّ الجنّة حق والنّار حق، وأنّ السّاعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور، الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره، والله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض، ولا في السّماء وهو السميع البصير».

«الحمد للّه الأوّل قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الّذي لا ينسى من ذكرّه، ولا ينقص من شكره، ولا يخيب من دعاه، ولا يقطع رجاء من رجاه، اللّهمّ إنّي أشهدك وكفى بك شهيدًا، وأشهد جميع ملائكتك وسكّان سماواتك وحملة عرشك، ومن بعثت من أنبيائك ورسلك، وأنشأت من أصناف خلقك، أنّي أشهد أنّك أنت اللّه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ولا عديل، ولا خلف لقولك ولا تبديل، وأنّ محمّدًا صلّى اللّه عليه واّله عبدك ورسولك، أدّى ما حمّلته إلى العباد وجاهد في اللّه عزّ وجلّ حقّ الجهاد، وأنّه بشّر بما هو حقٌ من الثّواب، وأنذر بما هو صدقٌ من العقاب».

« اللّهمّ ثبّتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمةً إنّك أنت الوهّاب، صلّ على محمّدٍ وعلى اّل محمّدٍ، واجعلني من أتباعه وشيعته، واحشرني في زمرته، ووفّقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت عليّ فيها من الطّاعات وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنّك أنت‌ العزيز الحكيم».

«اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحبّ إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيّا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين، اللهم اغفر لي، وعافني، واعف عني، واهدني إلى صراطك المستقيم، وارحمني يا أرحم الراحمين، برحمتك أستعين».

«سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم اغفر للمسلمين جميعًا، الأحياء منهم والأموات، وأدخلهم جنّاتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين».

« لا إله إلا الله الملك الحقّ المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين، لا إله إلا الله ربّنا وربّ آبائنا الأوّلين، سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حيّ لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كلّ شيء قدير، لا إله إلا الله إقرارًا بربوبيّته، سبحان الله خضوعًا لعظمته، اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السّماوات والأرض، يا وارث السّماوات والأرض، يا مالك السّماوات والأرض، يا عظيم السّماوات والأرض، يا عالم السّماوات والأرض، يا قيّوم السّماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة».

« اللهم إنّي أسألك، لك الحمد لا إله إلّا أنت الحنّان المنّان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدّنا في من هديت، وعافينا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضّي بالحق ولا يقضّى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم أنت المقدم، وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير».

دعاء ليلة الجمعة الثانية من محرم للمريض

دعاء يوم الجمعة للمريض والمتوفياللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التى لا تنام، واكفه بركنك الذى لا يرام واحفظه بعزك الذى لا يضام، وارحمه بقدرتك اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها اللهم أرحم من أشتقت لهُ شوقاً لا يعلمه سواك ومن حن القلب لصوته ورؤيته.

ومن أمثلةدعاء يوم الجمعة للمريض والمتوفي اللهم في يوم الجمعة أرحمه وأغفر له وأجعل الجنة داره وقراره.

- الهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين.

- اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم أذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم في يوم الجمعة أرحم من مات منا ومن عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم، وأجعل قبورهم نورا وضياء إلى يوم يبعثون نسألك يارحمن ياكريم ان ترحم عبدك وتنير قبرة وان ترزقة جنة فردوس لا نهاية لها، وأن ترزقنا رؤياه في الاخرة منعّماً في جنتك ياكريم.

أذكار يوم الجمعة

روي في كتاب ابن السني عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «مَنْ قَالَ صَبِيحَةَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلاةِ الْغَدَاةِ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».

وروي فيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَوْجَهَ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْكَ، وَأَقْرَبَ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ، وَأَفْضَلَ مَنْ سَأَلَكَ وَرَغِبَ إِلَيْكَ»، قلت: "يستحب لنا نحن أن نقول: اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك ومن أقرب من تقرب إليك".

وروي في كتاب ابن السني عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «مَنْ قَرَأَ بَعْدَ صَلاةِ الْجُمُعَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَجَارَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا مِنَ السُّوءِ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى».

ساعة الإجابة يوم الجمعة

روي في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ».
اختلف العلماء في هذه الساعة ووقتها، على أقوال كثيرة لكن بينت معظمها أنها بعد العصر، والمراد بقول الرسول: «قَائِمٌ يُصَلِّي»: من ينتظر الصلاة فإنه في صلاة، وأصح ما جاء فيها ما جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة»، يعني يجلس على المنبر.

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