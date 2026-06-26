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حسين عيسى يهنئ الخارجية المصرية بمرور 200 عام على تأسيس أول ديوان للشؤون الخارجية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حسين عيسى يهنئ الخارجية المصرية بمرور 200 عام على تأسيس أول ديوان للشؤون الخارجية

الدكتور حسين عيسى
الدكتور حسين عيسى
أ ش أ

تقدم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بخالص التهنئة إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والوزير الدكتور بدر عبد العاطي، وجميع العاملين بالوزارة، بمناسبة الاحتفال بمرور مائتي عام على تأسيس أول ديوان للشؤون الخارجية في مصر.

مسيرة ممتدة من العمل الوطني والإنجازات الدبلوماسية

وأكد الدكتور حسين عيسى أن هذه المناسبة التاريخية تجسد مسيرة ممتدة من العمل الوطني والإنجازات الدبلوماسية التي أسهمت، على مدار قرنين من الزمان، في ترسيخ مكانة مصر على الساحتين الإقليمية والدولية وتعزيز دورها الفاعل في مختلف القضايا والمحافل الدولية، فضلًا عن دعم قدرتها على بناء علاقات متوازنة وشراكات استراتيجية تدعم مصالحها الوطنية وتخدم أهدافها التنموية.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الدبلوماسية المصرية كانت ولا تزال إحدى ركائز القوة الشاملة للدولة، بما تمتلكه من خبرات متراكمة وكفاءات وطنية متميزة أسهمت في ترسيخ مبادئ السلام والاستقرار والتعاون بين الشعوب ودعم جهود التنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

وأعرب عن خالص تقديره لقيادات وأعضاء وزارة الخارجية المصرية، متمنيًا للوزارة وقياداتها وكوادرها دوام التوفيق ومواصلة مسيرة العطاء والنجاح، بما يدعم المصالح الوطنية ويعزز مكانة مصر وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي.

الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزارة الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي الاحتفال بمرور مائتي عام على تأسيس أول ديوان للشؤون الخارجية في مصر

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