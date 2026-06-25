الخارجية الروسية: نبذل جهودا لاستعادة ممتلكاتنا الدبلوماسية في الولايات المتحدة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تبذل جهودًا لاستعادة ممتلكاتها الدبلوماسية في الولايات المتحدة، مشيرةً إلى أن هذه القضية تُثار بجدية وحزم في الحوار مع واشنطن.

وقالت زاخاروفا - خلال إحاطة صحفية، أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: "تواصل وزارة الخارجية الروسية جهودها لاستعادة ستة عقارات تابعة للدولة الروسية".

وأكدت أن هذه الممتلكات ليست مجرد عقارات، بل هي ممتلكات تابعة للدولة، على الرغم من وضعها الدبلوماسي، فقد صادرتها السلطات الأمريكية بين عامي 2016 و2018.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن "مسألة إعادة ممتلكاتنا المصادرة تُثار باستمرار وبحزم مع الجانب الأمريكي على مختلف المستويات".