بعد إصابة مى عمر.. انتبه علامات الخطر لالتواء الكاحل

عانت الفنانة مى عمر مؤخرا من إصابة نتيجة التواء في القدم وتفاعل جمهور السوشيال ميديا بشكل واسع معها.

ويعد التواء القدم من المشكلات الصحية الشائعة بين جميع الأعمار ولكنها تختلف في درجة الإصابة حسب السن والحالة الصحية العامة

ووفقا لموقع تايمز أوف أنديا نكشف لكم أهم علامات الخطر في حالات التواء القدم التى تستدعي زيارة الطبيب فورا .

علامات الخطر

افتقاد القدرة تماماً على الوقوف أو وضع أي وزن على القدم.

وجود وجع شديد لا يتحسن بتناول المسكنات البسيطة.

وجود تشوه واضح في شكل الكاحل مما يشير إلى احتمالية الإصابة بكسر.

وجود خدر أو تنميل في القدم وقد يشير إلى تلف في الأعصاب.

ظهور تورم كبير في القدم لايزول بالكمادات

وجود كدمات داكنة تظهر فور التواء القدم.