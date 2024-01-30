حريق ضخم في مستودع للنفط بالقرب من أربيل العراقية

أفادت قناة الغدير باندلاع حريق في مستودع النفط بالقرب من محافظة اربيل منذ ساعات الفجر حيث توجهت علي الفور فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق المندلع.

وفي سياق آخر دعت جمعية صناعة النفط الكوردستانية (إبيكور)، الكونجرس الأميركي إلى اتخاذ خطوات عاجلة والضغط على بغداد لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

فيما دفعت المخاوف المستمرة من نقص الإمدادات بفعل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط أسعار النفط إلى تحقيق مكاسب، خلال التعاملات المبكرة الثلاثاء.

تحرك الأسعار

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا بما يعادل 0.22 بالمئة إلى 82.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 0319 بتوقيت غرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا أو 0.36 بالمئة إلى 77.07 دولار للبرميل.