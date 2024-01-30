2000عام.. اكتشاف سكين بقبر قديم يحمل نقوشًا غريبة في الدنمارك| صور

اكتشف علماء الآثار في الدنمارك سكينًا يعود تاريخه إلى ما يقرب من 2000 عام ويحمل خمسة نقوش غريبة في قبر قديم بالقرب من مدينة أودنسه في جزيرة فونين الوسطى عام 2021 ثم تم حفظه في متحف المدينة إلى أن تم إخراجه للفحص مؤخرًا.

أمين متحف أودنس، جاكوب بوند، يحمل سكينًا حديديًا عمره 2000 عام منقوش عليه بعض أقدم الأحرف الرونية في الدنمارك

أقدم الأحرف على مر التاريخ

يحمل السكين خمسة أحرف فسرها علماء الآثار على أنها تعود للأبجدية الرونية (مجموعة من الحروف الهجائية كانت تستخدم في كتابة كافة اللغات الجرمانية قبل اعتماد الأبجدية اللاتينية). وأكد الخبراء أن هذه الحروف هي أقدم الأحرف الرونية التي تم العثور عليها على الإطلاق في البلاد.

تشير الأحرف الخمسة الموجودة على نصل السكين إلى كلمة (هيريلا) التي تعني "السيف الصغير" في اللغة التي يتحدث بها سكان العصر الحديدي الذين سكنوا المنطقة من حوالي 500 قبل الميلاد إلى 400 بعد الميلاد.

وقال جاكوب بوند، أمين متحف أودنسه الذي اكتشف الحروف الرونية، إن الأحرف الرونية نفسها تبدو وكأنها شكل من أشكال كتابة "إلدر فوثارك" التي كانت تستخدم بين القرنين الثاني والعاشر، وفقًا لموقع Live Science.