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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمساعدة الولايات المتحدة ضد الحوثيين.. الدنمارك تعلن إرسال فرقاطة إلى البحر الأحمر

الدنمارك ترسل فرقاطة
الدنمارك ترسل فرقاطة إلى البحر الأحمر

أرسلت الدنمارك، اليوم الاثنين، فرقاطة نحو البحر الأحمر، للمشاركة في تحالف تقوده الولايات المتحدة لحماية حركة المرور التجارية من هجمات مسلحي الحوثيين في اليمن.

ومنذ ديسمبر الماضي، حولت شركات الشحن مئات السفن باتجاه طريق رأس الرجاء الصالح في الجنوب الأفريقي من أجل تجنب هجمات الحوثيين المدعومين من إيران. وتستغرق الرحلة حول أفريقيا 10-14 يوما أطول وهي أكثر تكلفة من المرور عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

وقال وزير الدفاع الدنماركي، ترولز لوند بولسن، للصحفيين على متن الفرقاطة إيفار هويتفيلدت قبل مغادرتها قاعدة كورسور البحرية: "يجب على كل شخص أن يدافع عن التجارة العالمية الحرة، وقد تحملنا مسؤولية المساعدة في تحقيق ذلك".

وتستهدف الهجمات طريقا يمثل حوالي 15٪ من حركة الشحن في العالم وتعمل كقناة حيوية بين أوروبا وآسيا.

وترسل الدنمارك، موطن شركة الشحن العالمية ميرسك، الفرقاطة إلى المنطقة كجزء من تحالف "حارس الازدهار" الذي تم تشكيله الشهر الماضي بهدف حماية السفن التجارية.

وقالت وزارة الدفاع إنه من المتوقع أن يوافق البرلمان الدنماركي على قرار بإرسال السفينة الحربية إلى المنطقة في 6 فبراير.

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