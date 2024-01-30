الأسمنت المغشوش يُسقط منازل بورسعيد.. الرقابة التجارية تضبط كميات كبيرة وتداهم مخازن البيع

شن موظفو الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة بورسعيد حملة مكبرة، بتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد؛ وذلك لتشديد الرقابة على الأسواق وبالأخص على محال بيع مواد البناء، ونجحوا في ضبط كمية من الأسمنت مجهول المصدر.

كان محمد عوض وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد أصدر تعليمات بناء على معلومات واردة بتشكيل حملة مكبرة لمداهمة أحد المخازن لاحتوائها على كميات من الأسمنت المغشوش.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية تقدر بـ(3 طن - 3000 كجم ) أسمنت بدون تواريخ إنتاج ومجهول المصدر مخالفاً للقرار الوزارى رقم 611 لسنة 2007 و615 لسنة 2006 الخاص بتنظيم بيع الأسمنت ما يشكل خطراً كبيراً على مستخدميه جراء الأضرار الناتجة عن استخدامه.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر بالواقعة، وجار العرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات.