هيئة الدواء تحذر من تناول بعض المشروبات مع الأدوية.. اعرف السبب

قال الدكتور حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء، إن تناول الدواء مع بعض المشروبات قد يؤثر على فاعليته، حيث يجب تناول الدواء بالماء العادي فقط.



هيئة الدواء توجه نصيحة مهمة للمواطنين



وأضاف “شريف” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”ن المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الأدوية الخاصة بهشاشة العظام لا يجب تناولها بالمياه المعدنية، متابعًا أن المشروبات الغازية يمكن أن تؤثر في جرعة الدواء وبالتالي الفاعلية المرجوة منه تختلف.



وتابع الدكتور حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء أنه عند تلقي أي دواء يجب أن يوضح المريض لطبيب نظامه الغذائي لأنه لديه دورًا كبير وتأثير على فاعلية الدواء، مؤكدًا أهمية وجود الثقافة العلاجية لدى المواطنين.