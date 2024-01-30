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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه جارى الإنتهاء من أعمال التصحيح الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية ، مشيرا إلى أنه من المتوقع إعلان النتيجة مطلع شهر فبراير بدءا من يوم 7 قبيل انتهاء إجازة نصف العام.


وأكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعلان النتيجة فور انتهاء التصحيح والرصد وإعداد النتيجة حيث جرى توفير البيئة والكوادر اللازمة لإنهاء الأعمال في أسرع وقت مشيرة أن النتيجة ستكون متاحة على الرابط التالي فور اعتمادها.


وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنها وجهت العاملين بالكنترول ولجان التصحيح بالتأني وتحري الدقة والجودة عند التصحيح ومراجعة كل جزئيات كراسة الإجابة وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه.


وتابعت أنه يتم فتح باب التظلمات على النتيجة بالإدارات التعليمية والكنترول الرئيسي ببنها عقب اعتماد النتيجة مباشرة لمدة أسبوعين على الأقل وسيتم الإعلان عن الضوابط عقب اعتماد النتيجة.

القليوبية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الشهادة الإعدادية مجموع درجات الفصل الدراسي الأول فتح باب التظلمات

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