الخميس.. ظافر العابدين وصبا مبارك ضيوف برنامج "معكم"

يحل الفنان ظافر العابدين، والفنانة صبا مبارك، ضيوفا على برنامج معكم منى الشاذلى ،الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة، عبر شاشة "ON".

ويتحدث ظافر العابدين وصبا مبارك عن تفاصيل تفاصيل فيلم “أنف وثلاث عيون”

فيلم انف وثلاث عيون

فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن المتنظر طرحه قريبًا بدور العرض خلال الشهور القليلة المُقبلة من 2023.الفيلم معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972.

تدور الأحداث حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً!

أعرب المؤلف وائل حمدى عن سعادته بعرض فيلمه الجديد "أنف وثلاث عيون" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي وهو فيلم مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس تحمل نفس الاسم.

وقال وائل حمدى فى تصريح خاص لصدى البلد: فيلم أنف وثلاث عيون بروية عصرية ومختلفة تماما عن الفيلم الذى قدم من قبل وقام ببطولته الفنان الراحل محمود ياسين وأما فكرة عرضه فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي أمر يسعدني ولكن سعادتى الأكبر عند عرضه فى السينما.

وأما عن اختيار الفنان ظافر العابدين لبطولة الفيلم قال وائل حمدى: إنه كان الاختيار الأول والإنسانية وهو ما توافقنا عليه مع المخرج أمير رمسيس.