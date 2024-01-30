عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الخميس.. ظافر العابدين وصبا مبارك ضيوف برنامج "معكم"

صدى البلد

يحل الفنان ظافر العابدين، والفنانة صبا مبارك، ضيوفا على برنامج معكم منى الشاذلى ،الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة، عبر شاشة "ON".

ويتحدث ظافر العابدين وصبا مبارك عن تفاصيل تفاصيل فيلم “أنف وثلاث عيون” 

فيلم انف وثلاث عيون

فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن المتنظر طرحه قريبًا بدور العرض خلال الشهور القليلة المُقبلة من 2023.الفيلم معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972.

تدور الأحداث حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً!

أعرب المؤلف وائل حمدى عن سعادته بعرض فيلمه الجديد "أنف وثلاث عيون" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي وهو فيلم مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس تحمل نفس الاسم.

 

وقال وائل حمدى فى تصريح خاص لصدى البلد: فيلم أنف وثلاث عيون بروية عصرية ومختلفة تماما عن الفيلم الذى قدم من قبل وقام ببطولته الفنان الراحل محمود ياسين وأما فكرة عرضه فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي أمر يسعدني ولكن سعادتى الأكبر عند عرضه فى السينما.

 

 

 

وأما عن اختيار الفنان ظافر العابدين لبطولة الفيلم قال وائل حمدى: إنه كان الاختيار الأول والإنسانية وهو ما توافقنا عليه مع المخرج أمير رمسيس.

 

 

الفنان ظافر العابدين الفنانة صبا مبارك برنامج معكم منى الشاذلى برنامج معكم ظافر العابدين فيلم أنف وثلاث عيون معكم منى الشاذلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور.. بشرى سارة لعمال القطاع الخاص.. اعرف القيمة

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

أصعب 72 ساعة بالشتاء.. الأرصاد تحذر من رياح عاتية وبرد قارس وأمطار غزيرة

ترشيحاتنا

بالأسماء.. السماح لـ21 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية

روشتة برلمانية لزيادة الصادرات ومواجهة ارتفاع الدولار

السيسي يصدق على قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

خليك بالبيت.. تقلبات جوية وأجواء باردة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

بحضور مصر.. روسيا تعلن قرب بناء نظام عالمي جديد بتوسع مجموعة البريكس

الحجز أونلاين.. التنمية الصناعية: طرح 456 قطعة ارض كاملة المرافق في 10محافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أسرار غير متوقعة وراء أناقة منى زكي

آسر ياسين يقابل محمود حميدة في موعد مع الماضي

ريهام سعيد تفجر مفاجأة جديدة بعد تشويه وجهها.. فيديو صادم من العمليات

بعد سرقتها مرتين.. فساتين ومجوهرات أحلام المثيرة للجدل.. شاهد

فيديو

متنكرين بملابس أطباء.. جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مستشفى بغزة| فيديو

محمد عادل إمام: لم نمنع والدي من الظهور والناس بتزوره فى البيت|فيديو

لبنى عبدالعزيز: عايزة أموت في مصر وأرفض السفر للإقامة مع أسرتي

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ