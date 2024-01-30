نديم هيحصله ايه؟.. تعرف على موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "حالة خاصة"

تبدأ منصة watch it بعد منتصف الليل وخلال ساعات عرض الحلقة التاسعة والأخيرة من مسلسل “حالة خاصة” الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية وعلى مدار 8 حلقات.

وتصدر مسلسل حالة خاصة قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة واتش ات، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهده وأحداثه، والجميع في انتظار معرفة مصير الشخصية الأساسية “نديم أحمد أبو سريع”.

في نهاية الحلقة الثامنة واجهت غادل عادل المحامية طه دسوقي الذي يقوم بدور البطل الذي يعاني من مرض التوحد ويحاول النجاح في مهنته.

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مصير نديم بعدما وقع في عدد من الأخطاء منها تواجده في مكتب أماني المحامية وحصوله على أوراق خاصة بها.

تفاصيل مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة من بطولة غادة عادل وطه الدسوقى وأحمد طارق وحسن ابو الروس وضيف الفنان أحمد أمين كضيف شرف في الحلقة الأولى.

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول شخص يعاني من التوحد يقرر التقدم للعمل في مكتب محامية شهيرة .