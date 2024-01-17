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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قرار غير متوقع.. تعرف على أحداث الحلقات الجديدة من حالة خاصة

صدى البلد

طرحت منصة watch it الحلقات الخامسة والسادسة من مسلسل “ حالة خاصة ” ، والذي يقوم ببطولته كل من غادة عادل وطة الدسوقي . 

 

وحملت الحلقات العديد من الاحداث ، ومنها قيام اماني النجار" غادة عادل “ بترك مسؤولية المكتب لناديم ” طه الدسوقي " خلال فترة اجازتها . 

 

فيما وافقت رام الله علي الزواج من زوج اماني النجار ، الا انه تغيب عن الحضور ، لتواجه مشكلة انتهاء فترة اقامتها ، ليحضر نديم في اللحظات الاخيرة . 

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واستمر عز “ حسن ابو الروس ” في سرقة افكار نادين حيث ادعي انه استطاع برفقة رام الله ان يجد حل لقضية انتحار . 

 

تفاصيل مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة من بطوبة غادة عادل وطه الدسوقى وأحمد طارق وحسن ابو الروس وضيف الفنان أحمد أمين كضيف شرف في الحلقة الأولى . 

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول شخص يعاني من التوحد يقرر التقدم للعمل في مكتب محامية شهيرة .

مسلسل حالة خاصة غادة عادل فرقة المصريين حسن أبو الروس حالة خاصة هاني شنودة

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