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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هاني شنودة: أتمني أن يعيد "حالة خاصة" المشاهدين لسماع أغاني فرقة "المصريين"

هاني شنودة
هاني شنودة

أكد الموسيقار هاني شنودة ، أنه سعيد بردود الأفعال التى وصلته عن الموسيقي التصويرية لمسلسل “ حالة خاصة ” ، والذى يتم عرضه حالياً علي منصة watch it.

وتابع هاني شنودة، في تصريحات خاصة لصد البلد : سعيد بردود أفعال الجيل الجديد نحو الموسيقي التصويرية للعمل وأغاني فرقة المصريين الذى وضعت ضمن الأحداث .

وأضاف هاني شنودة ، حديثه قائلًا :  أتمني وأتوقع في ذات الوقت أن يشجع مسلسل “حالة خاصة” الجيل الجديد من الشباب الذين لم يعاصروا أغاني فرقة المصريين على البحث عن تلك الأغاني وإعادة الاستماع اليها مرة أخري .

هاني شنودة: طلبت قراءه سيناريو "حالة خاصة" لاختيار شكل الموسيقي التصويرية

هاني شنودة: أداء طه الدسوقي فاجأني بـ«حالة خاصة» وغادة عادل «فوق التقييم»I خاص

مسلسل حالة خاصة من بطوبة غادة عادل وطه الدسوقى وأحمد طارق وحسن ابو الروس وضيف الفنان أحمد أمين كضيف شرف في الحلقة الأولى . 

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول شخص يعاني من التوحد يقرر التقدم للعمل في مكتب محامية شهيرة وهي الشخصية التى تلعب دورها غادة عادل  فتنشأ بينهم علاقة إنسانية بسبب اصابة ابنها بهذا المرض  .

مسلسل حالة خاصة تم طرح 4 حلقات منه ، ويتم طرح حلقتين اسبوعياً ، عبر منصة watch it .  

هاني شنودة الموسيقار هاني شنودة طه الدسوقي غادة عادل فرقة المصريين مسلسل حالة خاصة

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