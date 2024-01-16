عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هاني شنودة: طلبت قراءه سيناريو "حالة خاصة" لاختيار شكل الموسيقي التصويرية

صدى البلد

كشفت الموسيقار هاني شنودة عن تفاصيل موافقته على تقديم الموسيقي التصويرية لمسلسل “ حالة خاصة " ، والذى يقوم ببطولته كل من غادة عادل وطه الدسوقي . 

وقال هاني شنودة طلبت قراءه السيناريو كاملاً ، وقد كان فريق العمل في غاية التعاون والود ، وارسلوه لي ، ثم ارسلوا لي الحلقتين الأوائل ، وقد وجدت ان مسلسل حالة خاصة وهو إنساني للغاية ، وبعد قراءه العمل استقريت على طبيعية الموسيقي والأماكن المناسبة لها .

انا اتهانت.. أشرف زكي ينفعل على الممثلة عنبر ويطالبها بمغادرة المسرح

هيقعد فى صحتك وأولادك.. بكاء وفاء مكي بسبب موقف أشرف زكي

واستكمل هاني شنودة :  العمل يوجه المشاهدين  إلى كيفية التعامل مع الاشخاص المصابون بالتوحد بكل ود وحب واحتضان ، ويلقي الضوء على الأشخاص الذين يعانون من مرض التوحد ، فهم اشخاص اذكياء للغاية .

مسلسل حالة خاصة من بطوبة غادة عادل وطه الدسوقى وأحمد طارق وحسن ابو الروس وضيف الفنان أحمد أمين كضيف شرف في الحلقة الأولى . 

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول شخص يعاني من التوحد يقرر التقدم للعمل في مكتب محامية شهيرة .  

هاني شنودة الموسيقار هاني شنودة حسن أبو الروس طه الدسوقي مسلسل حالة خاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط الدولار| تصريحات مهمة للفيدرالي الأمريكي ينتظرها العالم اليوم

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

السبب في غلاء المعدن الأصفر| تفاصيل القبض على أكبر تاجر ذهب.. شاهد

رضا سيكا يفتح النار على نجم الأهلي بعد تعادل المنتخب .. فيديو

مدرب شاب يقنع نجم الأهلي بالرحيل عن النادي

ترشيحاتنا

ذبـ.ح كلبا وسط الشارع.. مباحث الجيزة تلقي القبض على شاب روع المواطنين

تطورات مفاجئة فى أسعار الذهب.. اعرف عيار 21 وصل كام

دائرة الإرهاب تجدد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة

"لا تأكلونا".. ولاية أمريكية تدعو "الفضائيين" للسياحة بطريقة غير متوقعة| تفاصيل

إعلام عبري: صواريخ المقاومة الفلسطينية تنطلق من مناطق أعلن الاحتلال السيطرة عليها

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرف آخر موعد للشراء.. شهادات الادخار بعائد 27% في بنكي مصر والأهلي

ليس مجنونًا.. رجل يرتدي «ميكروويف» برأسه ويسير بشوارع بريطانيا لهذا السبب| صور

صعوبة في التنفس وأكسجين| لحظات حرجة بحياة بيومي فؤاد.. وهذه حالته الصحية

التهاب الحلق .. الأسباب والأعراض والعلاج

فيديو

معجب هيفاء يبكي ويقبل يدها.. وآخر طلب الزواج من نوال الزغبي على الهوا

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ