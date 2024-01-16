هاني شنودة: طلبت قراءه سيناريو "حالة خاصة" لاختيار شكل الموسيقي التصويرية

كشفت الموسيقار هاني شنودة عن تفاصيل موافقته على تقديم الموسيقي التصويرية لمسلسل “ حالة خاصة " ، والذى يقوم ببطولته كل من غادة عادل وطه الدسوقي .

وقال هاني شنودة طلبت قراءه السيناريو كاملاً ، وقد كان فريق العمل في غاية التعاون والود ، وارسلوه لي ، ثم ارسلوا لي الحلقتين الأوائل ، وقد وجدت ان مسلسل حالة خاصة وهو إنساني للغاية ، وبعد قراءه العمل استقريت على طبيعية الموسيقي والأماكن المناسبة لها .

واستكمل هاني شنودة : العمل يوجه المشاهدين إلى كيفية التعامل مع الاشخاص المصابون بالتوحد بكل ود وحب واحتضان ، ويلقي الضوء على الأشخاص الذين يعانون من مرض التوحد ، فهم اشخاص اذكياء للغاية .

مسلسل حالة خاصة من بطوبة غادة عادل وطه الدسوقى وأحمد طارق وحسن ابو الروس وضيف الفنان أحمد أمين كضيف شرف في الحلقة الأولى .

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول شخص يعاني من التوحد يقرر التقدم للعمل في مكتب محامية شهيرة .