نستورد 80%.. نقيب الفلاحين يكشف سبب ارتفاع أسعار الفول واللحوم وكيفية الحل

قال نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، إن سبب ارتفاع أسعار الفول والعدس واللحوم أنها تندرج تحت بند البروتين، معقبا: “عندنا عجز البروتين الحيواني والنباتي بصفة عامة ولذلك اتجه الشعب للبقوليات مثل الفول والذي لا يكفي سوى ٢٠ ٪ من احتياج الشعب واستهلاكه خاصة بالفترة الأخيرة”.

ولفت “أبو صدام”، خلال لقائه مع الإعلامية انجي أنور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc، إلى أن مصر تستورد ٨٠٪ من الفول بسبب عزوف الفلاحين عن زراعته لأنه ينافس مزروعات تحقق ربح أكبر، مثل: القمح، الكراوية والينسون، مطالبا بدعم الفلاحين لزراعة الفول مثل الزراعة التقاعدية.

وأضاف، “سندوتش الفول دلوقتي بقى بـ 10 جنيه ويعتبر وجبه فطار لبعض الناس“، منوها إلى أن هناك عجز في المساحة الزراعية والمراعي الطبيعية وندرة في لأمطار” .

