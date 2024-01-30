رد نقيب الفلاحين على تصريحات سابقة له بانخفاض أسعار الأرز بشهر يناير|شاهد

رد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين على سؤاله عن تصريح سابق له بانخفاض أسعار الأرز خلال شهر يناير، قائلا: "في الظروف العادية كان مفروض يبقى متوفر لدينا وفرة من محصول الأرز لكن اللي بيحصل في استغلال من كبار المزارعين والتجار، أنهم بيخزنوا لرمضان على أساس زيادة الأسعار"، مؤكدا أن الأرز موجود على أرض مصر ويمكن أن يكفي احتياجات المواطنين لسنة كاملة قادمة.

وأوضح "أبو صدام"، خلال لقائه ببرنامج مصر جديدة مع الإعلامية انجي أنور على شاشة ETC، أن حاليا لا يوجد أزمة في محصول الأرز ولكن الأزمة في العقول التي تقوم بتخزين المحاصيل وتستغل الأوضاع الحالية، منوها إلى أن حل أزمة الأرز تطلب تدخل حكومي لخروج الأرز المخزن ووضع تسعيرة محددة له لكونه سلعة أساسية.

البرسيم الحجازي

وعن ارتفاع البرسيم الحجازي من قائمة المحاصيل الاستراتيجية، قال "أبو صدام"، أن محصول البرسيم الحجازي في غاية الأهمية ولكن مشكلته هي حاجته للعديد من المياه لزراعته، لافتا إلى أن المحاصيل الاستراتيجية لها أوضاع معينة ولا يمكن استغلالها، معقبا: "المفروض نمنع تصدير البرسيم الحجازي لوجود مشكله للأعلاف في مصر و يتم استيراد حوالي 50% من معظم مستلزمات الأعلاف في مصر".