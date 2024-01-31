حالة نادرة.. ولادة أول تمساح أبيض في فلوريدا| كيف ذلك؟

في حالة نادرة، ولد تمساح أبيض في حديقة فلوريدا حيث يعد أحد "أندر الاختلافات الجينية في التمساح الأمريكي".

نشرت حديقة جاتورلاند أورلاندو على فيسبوك لتكشف عن الإسم الذي تم اختياره للتمساح الأبيض الصلب ذو العيون الزرقاء الجليدية.

وفي مقطع فيديو، شارك أحد حراس الحديقة أنهم دعوا الناس لاقتراح أسماء للتمساح النادر وشقيقه "ذو اللون الطبيعي".

من بين مئات الألقاب التي تم اقتراحها، استقرت الحديقة أخيرًا على اسم مايستيك Mystic للتمساح الأبيض، بينما أطلقوا على أخيه الصغير لقب "الفوضى".

ما الذي يجعل التمساح مميزًا؟

وفي وقت سابق، نشرت الحديقة منشورًا تعلن فيه عن ولادة هذا المخلوق النادر "لأول مرة منذ اكتشاف عش للتماسيح في مستنقعات لويزيانا قبل 36 عامًا، لدينا أول ولادة لتمساح أبيض صلب تم تسجيله على الإطلاق من تلك التماسيح الأصلية. وكتبت الحديقة: "هذا أمر نادر للغاية، إنه استثنائي للغاية والأول من نوعه في العالم"

هل التماسيح اللوسية هي نفس التماسيح البيضاء؟

في نفس المنشور، أوضح المتنزه كيف تختلف التماسيح البائسة عن التمساح الأبيض، وقالت الحديقة إن التماسيح البيضاء لها عيون وردية وهناك فقدان كامل للصباغ. ومع ذلك، فإن التماسيح الليوسية لها "عيون زرقاء لامعة".