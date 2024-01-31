محافظ الإسكندرية الأسبق: أبو العينين حريص على إبراز تجربة المشروعات القومية المصرية بالمحافل الأفريقية

قال الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، إنه يعتبر النائب محمد أبو العينين رجل دولة؛ وذلك لحرصه الدائم على التواجد في كافة المحافل الدولية الرسمية وغير الرسمية، لافتًا إلى أن رئيس غانا استقبل النائب محمد أبو العينين وأجرى معه لقاء لمدة ساعة، وهذا يعكس تقدير غانا لمصر ورجال الصناعة المصرية.



إفريقيا سوق واعدة

وأضاف “فرحات” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، من تقديم الإعلامية فاتن عبدالمعبود، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن النائب محمد أبو العينين يحرص دائمًا على إبراز التجربة المصرية في المشروعات القومية المختلفة، متابعًا أن التواجد في إفريقيا مهم للغاية لأنها تعد سوقا واعدة، وتحتاج إلى الخبرات والاستثمارات المصرية .

وأشار أستاذ العلوم السياسية ومحافظ الإسكندرية الأسبق إلى أن إلى أن وصف جائزة "أبطال إفريقيا" (التي حصل عليها النائب محمد أبو العينين بالإجماع في مؤتمر حوار الرخاء بالقارة السمراء)يعطي قيمة وإضافة لمصر ويعكس نجاح التجربة المصرية.