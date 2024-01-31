تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

أعلن هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أن نتيجة التيرم الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية ستكون متاحة منتصف الأسبوع المقبل. وأوضح منير أن عمليات جمع الدرجات جارية حالياً.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر إلى أن التحديات التي تواجهها المحافظة، خاصة في مدن حلايب وشلاتين، والتي تبعد مسافات بعيدة، هي التي تسببت في تأخير عمليات التصحيح، حيث يتم إجراء عمليات التصحيح في الغردقة.

وكانت عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر 9068، وتم توزيعهم على 57 لجنة عامة و4 لجان مهنية خلال امتحانات التيرم الأول.