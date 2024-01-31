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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وفد صيني رفيع المستوى يشارك في افتتاح مؤتمر علوم البحار

رئيس معهد علوم البحار
رئيس معهد علوم البحار والوفد الصيني

استقبل صباح اليوم  الدكتور عمرو حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، سون شوشيان نائب وزير وزارة الموارد الطبيعية بدولة الصين، وممثلى التعاون الدولى وسفير دولة الصين بالقاهرة والوفد المرافق لهم.

وقال الدكتور عمرو حمودة إنه فى إطار إنشاء المركز الصينى الافريقي بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد يقوم المعهد بتنظيم المؤتمر الصينى الافريقي لعلوم البحار والتكنولوجيا الذي يعقد لأول مرة خارج دولة الصين وتستضيفه مصر، ويشارك بالمؤتمر ممثلي الدول الأفريقية في مجال علوم البحار والاقتصاد الأزرق.

 

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وأوضح أن المؤتمر يهدف لتعزيز الفهم العميق لمختلف العلوم التنبؤية ذات الصلة بالبيئات البحرية ولوضع الأساس للتنبؤ الفعال وأنظمة الإنذار المبكر، وعرض أحدث التطورات في تقنيات النمذجة، التي تساهم في تطوير أنظمة التنبؤ البحرية الدقيقة وفي الوقت المناسب، وتسليط الضوء على دور التنبؤ البحري في تعزيز الاستدامة من خلال مراقبة ومعالجة التغيرات البيئية، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر، وتحمض المحيطات، وغيرها من العوامل التي تؤثر على النظم البيئية البحرية.

ويناقش المؤتمر التحديات التي تواجه القارة الأفريقية في مجال علوم البحار وأهم البرامج والخطط التنفيذية لبناء القدرات وتدريب الباحثين من الدول الأفريقية وبخاصة برامج التدريب على متن سفن الأبحاث التي يمتلكها المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد.

رئيس معهد علوم البحار والوفد الصيني

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الجامعات التكنولوجية المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد المعهد القومي لعلوم البحار القومي لعلوم البحار والمصايد

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