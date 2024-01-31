عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قادة منظمات دولية: لا يمكننا التخلي عن غزة

غزة شهداء وموت ودمار
غزة شهداء وموت ودمار

أكد مجموعة من رؤساء ومديروا وكالات إنسانية دولية أنه لا يمكنهم التخلي عن سكان غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
واعتبروا أن قرارات بعض الدول بوقف تمويل الأونروا ستكون لها عواقب كارثية على سكان غزة.
قالت مُنسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة، أمس الثلاثاء، إنه لا يمكن لأي منظمة أن «تحلّ محل» الأونروا، التي اتّهمتها إسرائيل بالسماح لـ«حماس» باستخدام بناها التحتية، بعدما اتّهمت موظفين فيها بالضلوع في هجوم الحركة على الاحتلال العبري.

وعلّق عدد من الدول؛ من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان، تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وجاءت تصريحات المسؤولة الكبيرة مع استعداد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، للقاء الدول المانحة.

والثلاثاء، اتّهمت إسرائيل «الأونروا» بأنها سمحت لـ«حماس» باستخدام بناها التحتية في قطاع غزة في أعمال عسكرية.

وجاءت الاتهامات الجديدة بُعَيد تشديد مُنسقة الأمم المتحدة للمساعدات، سيجريد كاس، التي عُيّنت مؤخراً، على أنه «لا يمكن أي منظمة إطلاقاً أن تحل محل الإمكانية الهائلة ونسيج الأونروا ومعرفتها بسكان غزة».

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مصر اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرات

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

بعد التراجع عن ضمه.. نجم الأهلي السابق يرفض العودة ومحاولات لإقناعه

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

الحرارة صفر في هذه المناطق|الأرصاد: برد قارس وأمطار رعدية حتى هذا الموعد

مضاربات تجار.. مفاجأة صادمة وراء زيارة أسعار الذهب وهل سترتفع أكثر؟

ترشيحاتنا

تثبيت أم رفع.. كيف سيكون قرار المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة؟ طريقة حل الأزمة

توسيع قاعدة المستفيدين من تيسيرات استيراد السيارات بعد مد المبادرة 3 أشهر

الأمطار الغزيرة تزيد من معاناة النازحين في مخيم جباليا| فيديو

السياحة تدعو غرفة التجارة الصناعية بجدة للاستثمار في مصر

مستوطنون إسرائيليون يحاولون منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

رضا حجازي يعرض نتائج مؤتمر «نظام التعليم STEM في مصر.. الواقع والطموحات»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلاكيت ثاني مرة| محيي إسماعيل بموقف محرج.. ويخرج غاضبًا من معرض الكتاب

هنفضل أصحاب طول العمر.. صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

حالة نادرة.. ولادة أول تمساح أبيض في فلوريدا| كيف ذلك؟

6 فوائد لرقص السيدات لن تتخيليها

فيديو

بسبب الخلافات.. التفاصيل الكاملة حول تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

عروس جديدة.. أحمد سعد يفاجئ الجميع بعد تخطيطه للزواج من فنانة شهيرة

وزير الأمن القومي الإسرائيلي.. سنجبر أهل غزة على التهجير بهذه الطريقة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ