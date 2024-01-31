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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تزامنا مع بدء تنفيذ الموجة 22.. محافظ بورسعيد يعلن إزالة حالتي تعد

محافظ بورسعيد يعلن
محافظ بورسعيد يعلن إزالة عدد ٢ حاله تعدي لمزارع سمكية

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي و ممتلكات الدولة ،و ذلك مع بدء تنفيذ الموجة 22  لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية،  بناءا على توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن،  شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بحي الجنوب  حملة مكبرة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية،  أسفرت عن تنفيذ إزالة عدد ٢ حالة تعد لمزارع سمكية بمساحة ٤٠فدانا بجمعية أم خلف القبلية ،كما تم  إزالة مزرعة سمكية بمساحة ٤٠فدانا بجمعية ام خلف البحرية.

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و ذلك بقيادة واللواء ابراهيم حامد  مساعد مدير الأمن، و أحمد زغلف رئيس حي الجنوب  ،والإدارة العامة لحماية املاك الدوله و  مديرة الزراعة،  وهيئة التعمير والتنمية الزراعية،  والادارة العامة لصرف بورسعيد .

محافظ بورسعيد يعلن إزالة عدد ٢ حاله تعدي لمزارع سمكية بمساحه ٤٠فدان بجمعية

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وطالب اللواء عادل الغضبان، الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأكد  محافظ بورسعيد أن  الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف ، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء ، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير و التنمية المستدامة بالدولة المصرية.  وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

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