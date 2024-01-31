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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يفتتح “معا ضد الغلاء “ لبيع السلع بأسعار مخفضة بكفور بلشاي

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية مستمرة في التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة. جاء ذلك خلال افتتاحه منفذ معا ضد الغلاء بقرية كفور بلشاي بمركز كفر الزيات .

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وتفقد محافظ الغربية المنفذ واطمأن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، كما استمع إلى عرض كامل حول أسعار جميع المنتجات بالمعارض مثل المكرونة، والأرز، والسكر، وزيت الطعام، والدقيق، والعدس، والألبان، والجبن بمختلف أنواعها واللحوم والدواجن بأنواعها المختلفة، والبصل والخضروات التي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج، مشيدا بجودة السلع والمنتجات المعروضة، فضلا عن كتابة عرض الأسعار بشكل واضح وبطريقة مناسبة للمستهلك، والتقى رحمي بالمواطنين الوافدين على المعرض، واطمأن منهم على مستوى المعروضات من السلع ومناسبة الأسعار لهم حيث أشاد المواطنون بما تحتويه المعارض من سلع مخفضة، ووجهوا الشكر للدولة والمحافظ لحرصهما على توفير السلع بأنواعها بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى.

وفي السياق ذاته تفقد محافظ الغربية منفذ  قرية إبيار للاطمئنان على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات موجها بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية .

وأشار محافظ الغربية إلى أن محافظة الغربية اتخذت عددا من الإجراءات من أجل ضبط الأسعار في الأسواق وتوفيرها بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، لافتا إلى أن المحافظة تضم عددا كبيرا من المنافذ المتنوعة ما بين ثابت ومتحرك تغطى نطاق مراكز وأحياء المحافظة؛ من أجل ضبط الأسعار في الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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يذكر أن المحافظة قامت بافتتاح عدد من المنافذ والمعارض الإضافية تحت شعار معا ضد الغلاء بمختلف قرى ومدن المحافظة، وضخت كميات كبيرة من المعروض للسلع الأساسية وتوفير السلع الغذائية من اللحوم والخضروات والفاكهة وغيرها للمواطنين بتخفيضات كبيرة.

وعلى هامش الجولة تابع المحافظ الاعمال الجارية  بطريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول المدينة من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

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