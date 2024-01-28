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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على قائمة طنطا لمواجهة مصر للمقاصة .. غدا

صورة أرشيفية - نادي
صورة أرشيفية - نادي طنطا

أعلن عمرو أنور المدير الفني للفريق الأول بنادي طنطا قائمة الفريق التي سوف تواجة فريق مصر للمقاصة غدا الاثنين في إطار مباريات دوري المحترفين لكرة القدم.

مجلس إدارة نادي طنطا ينعى العامري فاروق

يخوض فريق طنطا لقاء هام وصعب أمام فريق مصر للمقاصة في اللقاء الذي سوف يجمع بينهما علي ملعب الترسانة بميت عقبة ضمن مواجهات الجولة ال ١٩ والأخيرة لدوري المحترفين في الثانية والنصف عصرا حيث جاءت القائمة علي النحو التالي :

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بيدو نصر ، مصطفي الكومي ، علاء النجار ، أسامة النجار ، الحسيني سمير ، أحمد علي ، أحمد حسني ، حسام غالي ، أحمد السيد عبد الهادي ، فارس طارق ، شهاب فتحي ، عبد الرحمن الدح ، محمد عاطف ، محمد محسن شيكا ، أقطاي عيد  الله ، أحمد فكري أباظه ، كريم أسامة ، محمد جمال ميدو ، أبراهيم جمال ، محمد مصطفي حموشة، نصر عبد الرازق ، نانا آنتوي .

دوري المحترفين عامري فاروق مجلس إدارة نادي ملعب الترسانة محمد مصطفي فكري اباظة المدير الفني للفريق

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