تعرف على قائمة طنطا لمواجهة مصر للمقاصة .. غدا

أعلن عمرو أنور المدير الفني للفريق الأول بنادي طنطا قائمة الفريق التي سوف تواجة فريق مصر للمقاصة غدا الاثنين في إطار مباريات دوري المحترفين لكرة القدم.

يخوض فريق طنطا لقاء هام وصعب أمام فريق مصر للمقاصة في اللقاء الذي سوف يجمع بينهما علي ملعب الترسانة بميت عقبة ضمن مواجهات الجولة ال ١٩ والأخيرة لدوري المحترفين في الثانية والنصف عصرا حيث جاءت القائمة علي النحو التالي :

بيدو نصر ، مصطفي الكومي ، علاء النجار ، أسامة النجار ، الحسيني سمير ، أحمد علي ، أحمد حسني ، حسام غالي ، أحمد السيد عبد الهادي ، فارس طارق ، شهاب فتحي ، عبد الرحمن الدح ، محمد عاطف ، محمد محسن شيكا ، أقطاي عيد الله ، أحمد فكري أباظه ، كريم أسامة ، محمد جمال ميدو ، أبراهيم جمال ، محمد مصطفي حموشة، نصر عبد الرازق ، نانا آنتوي .