جنايات طنطا تؤجل محاكمة المتهم بإنهاء حياة "سيدة الأتوبيس" لعرضه على الطب النفسي

قررت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم تأجيل جلسة محاكمة عجوز أنهى حياة جارته والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة الأتوبيس" لخلاف علي علبة حلاوة أثناء نزولها من الأتوبيس بواسطة استخدام سلاح أبيض لحين عرض المتهم علي الطب النفسي للتأكد من سلامه قواه العقلية في أوائل مارس المقبل.

وكان المتهم قد سدد بطعنات غادرة في أماكن متفرقة من جسدها و لفظت أنفاسها الأخيرة أمام مرأي المارة بالطريق العام بمنطقة الاستاد.



المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية أعطى توجيهاته بإحالة المتهم إلي المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمه القتل العمد مع الترصد من جهه المتهم بإنهاء حياة السيدة المتهم .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بالواقعة.

كما باشرت قوة أمنية دورها بالانتقال إلى محل البلاغ وتبين أقدام شخص على الاعتداء على سيدة تدعي" نادرة م.ا ح " 52 سنة ومقيمة بمنطقة قحافة بمدينة طنطا،حيث سدد لها عدة ضربات بسلاح أبيض في البطن والصدر.

وكشفت التحريات الأمنية من المعاينة الأولية أن المجني عليها جارة المتهم وجميعهم مقيمين بمنطقة قحافة بمدينة طنطا،وسبب اعتداء الأخير علي المجني عليها خلافات الجيرة بينهم.



وتابعت مصادر طبية داخل مستشفي طنطا الجامعي ان سبب الوفاه لتلك السيدة جاء جراء تعرضها لأكثر من 7 ضربات .



وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط "رافت.م" متهم بارتكاب الواقعة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.