عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات طنطا تؤجل محاكمة المتهم بإنهاء حياة "سيدة الأتوبيس" لعرضه على الطب النفسي

الجاني والضحية
الجاني والضحية

قررت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم تأجيل جلسة محاكمة عجوز أنهى حياة جارته والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة الأتوبيس" لخلاف علي علبة حلاوة أثناء نزولها من الأتوبيس بواسطة استخدام سلاح أبيض لحين عرض المتهم علي الطب النفسي للتأكد من سلامه قواه العقلية في أوائل مارس المقبل.

زراعة 75 شجرة مثمرة وزينة بطريق مصر أسوان الزراعي

وزير الري : مدارس stem تقود التنمية بمصر بتميز خريجيها

وكان المتهم قد سدد بطعنات غادرة في أماكن متفرقة من جسدها و لفظت أنفاسها الأخيرة أمام مرأي المارة بالطريق العام بمنطقة الاستاد.
 

 المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية أعطى توجيهاته بإحالة المتهم إلي المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمه القتل العمد مع الترصد من جهه المتهم بإنهاء حياة السيدة المتهم .
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بالواقعة.

كما باشرت قوة أمنية دورها بالانتقال إلى محل البلاغ وتبين أقدام شخص على الاعتداء على سيدة تدعي" نادرة م.ا ح " 52 سنة ومقيمة بمنطقة قحافة بمدينة طنطا،حيث سدد لها عدة ضربات بسلاح أبيض في البطن والصدر. 
وكشفت التحريات الأمنية من المعاينة الأولية أن المجني عليها جارة المتهم وجميعهم مقيمين بمنطقة قحافة بمدينة طنطا،وسبب اعتداء الأخير علي المجني عليها خلافات الجيرة  بينهم.

بعد قطع الدول الغربية الدعم لها.. رسالة عاجلة من الأونروا إلى العالم


وتابعت  مصادر طبية داخل مستشفي طنطا الجامعي ان سبب الوفاه لتلك السيدة جاء جراء تعرضها لأكثر من 7 ضربات . 
 

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط "رافت.م" متهم بارتكاب الواقعة.
 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الأجهزة الامنية الطريق العام الطب النفس المحاكمة الجنائية العاجلة المحاكمة الجنائية أنهى حياة سيدة بمحافظة الغربية المجني عليه المجني الكلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة عن سبب تسديد «أبوجبل» ركلة الجزاء الأخيرة

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

1000 جنيه كاملة|آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21

هل صدقت تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول مباراة مصر والكونغو؟

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

بعد ارتفاع الأعلاف| تحرك عاجل في أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو بكام؟

محمد فضل: لاتحاول استفزاز المصريين يا رامي يا عباس عشان هيدوسوا عليك

تمنيت لو كان كابوسا.. لماذا رفض مهند لاشين تسديد ركلة الجزاء الأخيرة؟

موضوعات متعلقة

بسبب حلاوة المولد.. جنايات طنطا تنظر أولى جلسات محاكمة عجوز أنهى حياة جارته

إحالة 1036 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية و475 بناء مخالف للنيابة بالغربية

محافظ الغربية يتابع أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

محافظ الغربية يجتمع بلجنة تدعيم دور المرأة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

توزيع أثاث منزلى وأجهزة كهربائية مجانا على 350 أسرة في الغربية.. صور

الغربية .. تحرير 253 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والمركبات

تعرف على قائمة طنطا لمواجهة مصر للمقاصة .. غدا

محافظ الغربية يطالب باستمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات بجميع المراكز والمدن

ترشيحاتنا

البحث عن الكنز .. أدمن صفحة الفيس بوك المثيرة فى قبضة الأمن

لتنسيق الخطط بشأن غزة.. اجتماع مسئولي الأمن القومي لـ4 دول عربية في الرياض

أنباء عن قصف إسرائيلي.. انفجارات تهز السيدة زينب بدمشق

هشام آمنة: إزالة 675مبنى مخالفا واسترداد 706 فدادين بالموجة الـ22 لإزالة التعديات

الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة إصدار نقود إلكترونية دون ترخيص.. تفاصيل

هل السلام قبول الآخر ولو كان محتلا.. شيخ الأزهر يرد على المزاعم الصهيونية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطولة نادين لبكي.. الصورة الأولى لـ سلوى عثمان من الفيلم العالمي وحشتيني

تحذيرات من شرائها.. نوع من القلاية الهوائية المنتشرة بالأسواق تسبب السرطان والعقم

نصف كوب سميد.. طريقة عمل رموش الست أرخص حلويات

وزير الدفاع يتفقد مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات

فيديو

مبلغ شهري ضخم.. فيتوريا ثاني أغلى مدرب في بطولة أمم إفريقيا

وزير الدفاع يتفقد مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات

ميرهان حسين تكشف سبب انفصالها عن خطيبها وعلاقة شيرين عبد الوهاب

حشرات وكائنات حية.. شاب يضع "فتلة" شاي تحت المجهر ليفاجأ بصدمة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ