عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

8 فبراير..

أنغام تحيي حفلا غنائيا في مهرجان "فبراير الكويت" |تفاصيل

أنغام وفؤاد عبد الواحد
أنغام وفؤاد عبد الواحد

تستعد المطربة أنغام للمشاركة في مهرجان فبراير الكويت الذي ينطلق بداية الشهر القادم على مسرح الكويت أرينا.

ومن المفترض أن تحيى أنغام حفلها المنتظر هناك يوم 8 من شهر فبراير القادم بمشاركة المطرب فؤاد عبد الواحد.

وتقدم أنغام خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، إضافةً إلى مجموعة من أغاني زمن الفن الجميل وأغانٍ باللهجة الخليجية. 

آخر حفلات أنغام

وأحيت مؤخرا أنغام حفلا غنائيا يوم 25 من شهر يناير الحالي على مسرح أبو بكر سالم بمشاركة المطرب تامر عاشور تحت عنوان حوار أنغام وتامر عاشور.

 قدم كل من تامر عاشور وأنغام حفلا غنائيا ممتعا استمر حوالي 4 ساعات بموسم الرياض، قدما خلاله عدد من الأغاني المشتركة والمنفردة لكل منهما. 

وغنى تامر عاشور عدد من أعماله الشهيرة، من أبرزها أغنيته الجديدة “هيجيلي موجوع” لأول مرة على المسرح بعدما حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت قائمة تريند يوتيوب خلال الأيام الماضية. 

وشارك تامر عاشور بفقرة غنائية منفردة لعدد من أغنياته، فيما شارك مع أنغام في حفلة الدويتو بأغاني بموضوعات متشابهة قدمها كل منهما على حدى على طريقة السؤال والإجابة. 

 

وظهرت أنغام في حفل الدويتو بإطلالتين مختلفتين، الأولى بفستان وردي اللون، والثانية بفستان بلون غامق بتفصيل كلاسيكي، وغنت عدد من أعمالها القديمة والجديدة منها “مبتعلمش، أكتبلك تعهد، سيدي وصالك، بتحبها ولا” وغيرهم. 

المطرب أنغام مسرح الكويت أرينا المطرب فؤاد عبد الواحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر كالصاعقة.. إعلان هام من مرتضى منصور

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

أول صور عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

عبدالله السعيد إلى الزمالك رسميًا|مفاجأة حول راتبه في القلعة البيضاء.. كم يتقاضى؟

موضوعات متعلقة

محمد الشرنوبي يطرح ثانى أغنياته «ما كفاية»

رامي جمال يستعد لطرح أغنيته الجديد "بقيس الجمال بيكي"

أخبار الفن| تعرف على خريطة حفلات عيد الحب.. وشقيق ناهد السباعي يدخل المستشفى

مؤلف ليلة العيد يكشف حقيقة تغير السيناريو بسبب تأخر عرضه

الكرش حقيقي.. أحمد خالد صالح يكشف كواليس تصوير فيلم ليلة العيد

مش ملاحقة على الشغل.. يسرا تكشف سبب خروجها من السباق الرمضاني

موسم رمضان 2024.. ملك أحمد زاهر تكشف عن دورها في مسلسل «محارب»

وقفة في نقابة الموسيقيين غدا للمطالبة بعدول مصطفى كامل عن قرار الاستقالة

ترشيحاتنا

بحث إدخال المساعدات لغزة.. مصر تطالب أمريكا وحلفاءها بالعدول عن وقف تمويل الأونروا

أمطار غزيرة ورعدية.. تحذير عاجل من هيئة الأرصاد لسكان هذه المحافظات

اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبوالعينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا وبعيدا عن قرض صندوق النقد

تفاصيل تعدّي شخص على طبيب بالضرب داخل مستشفى بمدينة نصر

لم تكن رؤية منامية.. حديث عن الإسراء والمعراج والأدعية المُفضلة

كيفية استخراج شهادة وفاة كمبيوتر أول مرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. نوال الزغبي تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام |شاهد

عبدالله السعيد إلى الزمالك رسميًا|مفاجأة حول راتبه في القلعة البيضاء.. كم يتقاضى؟

فستان مجسم.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا | شاهد

حسن أبو الروس بعد نجاح "حالة خاصة": محدش بخل أنه يطلع أفضل ما عنده

فيديو

معجزة ربانية.. اكتشاف نوع من النمل يعالج الجروح الخطيرة

"مبسوطة".. هنا الزاهد تعلق لأول مرة على انفصالها عن أحمد فهمي

عمرها 90 ألف عام.. العثور على أقدم آثار للأقدام البشرية بهذا الشاطئ| فيديو

بسبب الخلافات.. التفاصيل الكاملة حول تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ