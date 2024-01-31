عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في 7 خطوات .. اعرف أسباب إيقاف بطاقة التموين

صدى البلد

تشكل بطاقة التموين أهمية كبيرة لأصحابها، ويهتم الكثير من المواطنين لمعرفة الخدمات بطريقة سهلة وبسيطة حيث وفرت الحكومة عبر بوابة مصر الرقمية الوقت والجهد علي المواطن حيث يمكن الحصول علي الكثير من الخدمات أونلاين والتى من بينها خدمات بطاقة التموين.

txt

بأسرع طريقة.. كيفية الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

txt

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2024

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين

 

تُعد بطاقة التموين من بين البطاقات الهامة التي من خلالها يتم الحصول على السلع التموينية من مكتب التموين وعليه فى حالة استلام بطاقة التموين الصادرة بدل فاقد أو تالف أو الصادرة حديثًا قد تتعرض للإيقاف.

 

 

الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي  2024

1- الدخول على بوابة مصر الرقمية.

2- الضغط على خيار أيقونة التموين.

3- الضغط على خدمة الاستعلام عن صرف.

4- انقر على خدمة التسجيل بالحساب الخاص لصاحب البطاقة التموينية، عن طريق إدخال الرقم القومي لرب الأسرة.

5 - الضغط على تأكيد بيانات بطاقة التموين.

6- انقر على خيار الاستعلام عن صرف.

7- في النهاية سيظهر لك تفاصيل عدد الأفراد المقيدين على البطاقة بأسمائهم، وآخر عمليات صرف بطاقة التموين للخبز والسلع التموينية.

 

ويمكن من خلال منصة مصر الرقمية، الاستعلام عن خدمة الاستعلام عن صرف البطاقة، ومعرفة الأفراد المحذوفين من بطاقة التموين، وعدد الأفراد المستحقين للصرف ومخصص لهم الدعم.

 

خطوات الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين

ويحاول الكثير من المواطنين وأصحاب بطاقات التموين إلي معرفة خطوات الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين سواء من خلال الذهاب إلي مكتب التموين أو عبر الخط الساخن الذي توفره الوزارة.

 

 

ويمكن الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين عبر موقع بوابة مصر الرقمية من خلال الخطوات التالية :-

- تبدأ أولي خطوات الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين الدخول على رابط بوابة مصر الرقمية.

- كما تتضمن الخطوات اختيار خدمة التموين.

 

- فى الخطوة يتم اختيار الاستعلام عن صرف، والتي توضح أخر عملية تموينية وخبز صرفت للبطاقة، مع تحديد إدراج البطاقة على سيستم منظومة الدعم أو حذفها.

 

أسباب إيقاف بطاقة التموين

 

وهناك ثلاثة أسباب رئيسية تتسبب في إيقاف البطاقة التموينية نتيجة عدم انطباق معايير الاستحقاق على الأسرة والتي تتمثل فيما يلي:

 

- عدم انطباق معايير الاستحقاق على الأسرة في حالة امتلاك سيارة حديثة أو الحصول على دخل شهري عال.

 

- يتم إيقاف البطاقة التموينية في حالة تركها لدى البقال أو المخبز وتكرار ضبطها من الحملات التموينية.

 

- يتم إيقاف بطاقة التموين في حالة التوقف عن صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية.

 

 

خطوات استخراج بطاقة التموين منفصلة

 

وتتيح بوابة مصر الرقمية عدة خطوات من أجل "فصل نفسك من بطاقتك التموينية الحالية واستخراج بطاقة جديدة لك" والذي يؤدي إلى استخراج بطاقة التموين منفصلة عن الأب، وشطب الاسم من البطاقة القديمة

 

- تبدء أولي خطوات استخراج بطاقه تموين منفصلة من خلال الدخول إلى بوابة مصر الرقمية

 

- فى هذه الخطوة يتم اختيار أيقونة التموين.

 

- يتم الضغط على أيقونة فصل اجتماعي.

 

- كما يلزم الضغط على ابدأ الخدمة.

 

- وفى هذه الخطوة يتم الضغط على أيقونة الدخول إلى حسابي أو سجل حساب جديد.

 

- وهنا سيتم عرض بيانات بطاقة التموين، وهى «رقم البطاقة وأفراد الأسرة ورقم البدال».

 

- الإطلاع على الشروط الخاصة بأن يكون المواطن عضوا في البطاقة وليس رب الأسرة، وألا تنطبق على مقدم الطلب شروط الاستبعاد.

 

-  الضغط على موافقة على الشروط والأحكام ثم الضغط على بند التالي.

 

- بعدها يلزم عليك اختيار المحافظة والإدارة التموينية ومكتب التموين.

 

- تحديد سبب الفصل عن بطاقة تموين الأب، من قائمة سبب الفصل ثم الضغط على بند التالي.

 

- الدخول على البيانات الخاصة بالعنوان الذي تريد استلام بطاقة التموين من عليه، وهى: «المحافظة، رقم المبنى، الدور، ورقم الشقة»، وبعد ذلك كتابة العنوان تفصيليا باللغة العربية، ثم اضغط التالي.

- عرض كافة البيانات التي تم إدخالها لمراجعتها على السيستم، مع وجود خاصية التعديل ثم الضغط على التالي.

 

- مراجعة تفاصيل المبلغ المطلوب سداده، حال اختيار خدمة السداد بالبطاقة الائتمانية ثم الضغط على سدد الآن.

 

- ظهور رسالة بأنه تم إرسال الطلب بنجاح، ويمكن تتبع الطلب بالضغط على خانة «تتبع الطلب».

بطاقة التموين السلع التموينية الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران تقصي سوريا وتضرب موعدا مع اليابان في ربع نهائي أمم أسيا

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

بـ هذه الصورة | ليفربول يعلن خبرا رسميا عن محمد صلاح

أول صور لـ عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

قبل ساعات من غلق القيد.. نجم الزمالك ينتقل إلى فيوتشر

مش هقول أسماء .. منشور مثير من حسين لبيب في الزمالك

عبدالله السعيد إلى الزمالك رسميًا|مفاجأة حول راتبه في القلعة البيضاء.. كم يتقاضى؟

ترشيحاتنا

رانيا يحيى: المرأة المصرية محظوظة في عهد الرئيس السيسي

«عشان ميتضحكش عليك»|تحذير عاجل من الحكومة: لا تشتروا هذه الوحدات في العاصمة الإدارية

رانيا يحيى: دور الفنانين كان بارزًا في نصر أكتوبر 1973

5 أمور أعطاها الله للنبي لم يعطها لأحد من قبله.. اعرفها

كيف تأثر الأهلي بالتراجع عن صفقة أبو جبل والتعاقد مع علي لطفي؟

دمرت 22 سفينة من أصل 80..كيف نجحت أوكرانيا في تصدير بضاعتها للعالم رغم الحصار البحري الروسي لشواطئها؟| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 1 فبراير 2024 صحيا ومهنيا وعاطفيا

الجرامافون وشرائط الكاسيت تغزو معرض القاهرة للكتاب | ما القصة ؟

مش شايف حد غيرها .. فرحة عفروتو بعقد قرانه تشعل السوشيال ميديا

فستان مميز .. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة عصام كاريكا |شاهد

فيديو

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبو العينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا

معجزة ربانية.. اكتشاف نوع من النمل يعالج الجروح الخطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ