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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2024

صدى البلد

يهتم الكثير بالبحث عن كيفية الاستعلام عن خطوات معرفة تفاصيل وقيمة الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء مع بداية كل شهر لسدادها.

 

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء .

يوضح صدى البلد خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد لشهر نوفمبر، حسبما أعلنتها شركات توزيع الكهرباء:

•        الدخول إلى موقع وزاة الكهرباء الإلكتروني 

•        قف على أيقونة خدمات.

•        اختر الاستعلام عن الفواتير.

•        تظهر أمامك قائمة تضم شركات الكهرباء المتنوعة على مستوى الجمهورية.

•        اختر الشركة التي تتبعها.

•        ادخل قراءة العداد.

•        ادخل الكود الخاص بك.

•        اضغط استعلام.

•        يظهر أمامك إيصال الكهرباء عن قيمة الاستهلاك الشهري.

 

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 

•        شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

•        شركة القناة لتوزيع الكهرباء

•        شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

•        شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

•        شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

•        شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

•        شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

•        شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

•        شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

 

خطوات سداد فاتورة الكهرباء أونلاين 

ويمكن يمكن سداد فاتورة الكهرباء من المنزل بالدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء واتباع الخطوات الآتية:

•        أدخل على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء .

•        اختر أيقونة دفع الفاتورة

•        سجل الدخول.

•        أدخل بيانات العداد بدقة، والتي تتضمن رقم العداد وكود السداد الالكتروني المدون على إيصال الكهرباء.

•        اضغط على السداد بواسطة فوري.

 

طريقة سداد فاتورة الكهرباء بالفيزا

وتتيح شركة الكهرباء إمكانية دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا كارت المرتبطة بالمحافظ البنكية، وتتيح الشركة 12 محفظة بنكية يمكن من خلالها سداد فاتورة الكهرباء وهي محافظ البنوك الآتية:

•        بنك مصر.

•        البنك الأهلى.

•        بنك CIB.

•        بنك الإسكندرية.

•        بنك كريدى اجريكول.

•        بنك بلوم.

•        بنك QNB.

•        بنك الإسكان والتعمير.

•        بنك أبوظبى الامارتى.

•        بنك عودة.

•        بنك قناة السويس.

•        بنك NBK.

-1 مراجعة خانة المطلوب سداده الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك ومطابقتها بقيمة الفاتورة التي تسبقها فإذا كانت متقاربة منها وفقًا للأسعار الجديدة تكون الفاتورة سليمة.

2- إذا تم ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلي، قم بقراءة عدد الكيلو وات/ ساعة الموجود منتصف الفاتورة في الجزء الأيمن.

3- يجب مراجعة خانة القراءة الحالية والسابقة الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك من الجزء الأيمن، ومقارنتها بالقراءة الموجودة بالعداد.

4- احسب فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة.

4- إذا كانت القراءة الموجودة في خانة «حالية» المكتوبة بالفاتورة أكثر من القراءة الموجودة بالعداد لا تسدد الفاتورة، وسجل شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.

5- توجه لشركة الكهرباء التابع لها وتسجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد ليتم تصحيح الخطأ سداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.

7- يمكن حساب قيمة فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة من خلال برنامج أحسب فاتورتك.

 

1- إستخدام العداد الكهربائي بشكل صحيح

الخطوة الأولى في ترشيد الكهرباء هي تجنب الأخطاء الشائعة في استعمال العداد، تباعًا يجب معرفة كيفية استخدام العداد الكهربائي بطريقة صحيحة، وتتمثل هذه الطرق في:

•        التأكد من شحن العداد في بداية الشهر حتى تتم برمجته على نظام الشريحة الأولى – المعروفة بإسم التحميل الخفيف.

•        التأكد من ضبط الوقت والتاريخ عند شحن العداد الكهربائي.

•        فصل جميع الأجهزة الكهربائية من القابس عند شحن العداد عدا بعض المصابيح الصغيرة.

•        فصل الكهرباء فَور شحن العداد لمدة ساعتين لتقليل سعة الإستهلاك.

 

خطوات استخراج بدل فاقد لكارت الكهرباء

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه يمكن للمواطنين المُلاك استخراج بدل فاقد لكارت الكهرباء من خلال اتباع الخطوات الآتية:

 

1. التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

 

2. صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

3. صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.

 

وبالنسبة للمستأجرين الذين فقدوا كارت الشحن لعداد الكهرباء الكودي يجب عليهم اتباع الخطوات الآتية:

 

1. يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له.

 

2. يجب إحضار صوره من التوكيل والأصل للاطلاع.

 

3. تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الايجار.

 

وأكد الجهاز أنه فور استكمال تلك الإجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقًا للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله في نفس اليوم.

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