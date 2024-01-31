معرض القاهرة الدولي للكتاب يختتم أسبوعه الأول بما يقرب من 2.5 مليون زائر

اختتم معرض القاهرة الدولي للكتاب، أسبوعه الأول، بنجاح كبير مُحققًا حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث وصل عدد زائريه اليوم نحو 394,433 ألف زائرًا، ليصل بذلك إجمالي عدد الزائرين ‏حتى الآن إلى مليونين و388 ألفا و231 زائرًا.



وتُقام الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار: "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، وتستضيف مملكة النرويج كضيف شرف.



وتم اختيار اسم الدكتور سليم حسن "شخصية المعرض"، واسم الكاتب يعقوب الشاروني "شخصية معرض كتاب الطفل"، وتستمر فعاليات المعرض حتى 6 فبراير المُقبلّ بمركز مصر للمعارض الدولية.

