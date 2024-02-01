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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ناقدة فنية: مسلسل «حالة خاصة» متفرد لا يشبه أي عمل آخر

صدى البلد

أشادت الناقدة الفنية ماجدة خير الله بمسلسل حالة خاصة بطولة الفنان طه دسوقى والذى عرض مؤخراً على منصة watch it.

وكتبت ماجدة خير الله عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "حالة نديم أبو سريع تشبه حالة آلاف البشر علي سطح الكرة الأرضية، لكن مسلسل حالة خاصة متفرد لا يشبه أي عمل آخر، ويمنح المتلقي شحنة عظيمة من المشاعر".

وأضافت: "ويكتب شهادة ميلاد لفنان شاب اسمه طه دسوقي ويعيد اكتشاف غاده عادل، ومهاب طارق كاتب السيناريو والحوار يبدع ببساطة في كتابه حوار على لسان نديم يتفق مع حالته ولا يتورط في ميلودراما ، ولا قفزات فوق المنطق، عبد العزيز النجار يقدم معزوفة إنسانية سلسلة صعب أن تغادر الذاكرة والشعور.
 

يذكر ان أعربت الفنانة غادة عادل عن سعادتها بنجاح مسلسل “حالة خاصة” وتصدره مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت غادة عادل صورًا لها بصحبة فريق العمل من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وعلقت على الصورة قائلة: شكرًا لجميع طاقم العمل، والممثلين، كانت تجربة رائعة وأتمنى أن يستمتع الجميع بهذه السلسلة.

وكشفت الفنانة غادة عادل عن كواليس تصوير مسلسلها الجديد حالة خاصة والذى يعرضه حاليا على منصة WATCH IT.
 وأضافت غادة عادل فى تصريح خاص لصدى البلد أن مسلسل حالة خاصة كان بالنسبة لها تحدياً كبيراً خاصة أنها سبقت وقدمت شخصية المحامية من قبل فى مسلسل الميزان.

WATCH IT الفنانة غادة عادل طه دسوقي مسلسل حالة خاصة منصة WATCH IT

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