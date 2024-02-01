رجل يرتدي نقابا وآخر بسلاح.. إحباط عملية سطو على محل ذهب بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط (شخصان ، مقيمان بدائرة مركز شرطة العياط ، أحدهما يرتدى ملابس نسائية لإخفاء وجهه وهيئته، وبحوزة الأخر "فرد محلى وقطعة سلاح أبيض سكين") حال محاولتهما سرقة محل مصوغات ذهبية بدائرة المركز.

وبمواجهتما قررا بقيامهما بالإتفاق فيما بينهما على سرقة محل المصوغات المشار إليه على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.