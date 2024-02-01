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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فنون تطبيقية حلوان: إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول فور انتهاء الإجازة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أنهت  كليات جامعة حلوان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

قد أعلنت إدارة جامعة حلوان بدء أعمال التصحيح و رصد درجات الطلاب منذ اليوم الأول للامتحانات بكافة الكليات  حرصا علي اعلان النتائج في أقرب وقت . 

و كشفت  الدكتورو ميسون قطب عميدة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان: أنه فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة أكثر من مرة سوف يتم إعلان النتائج، لافتة إلى أنه من المحتمل إعلان النتائج للطلاب عقب الانتهاء من إجازة منتصف العام 2024.

كما كشفت إدارة جامعة حلوان انه يمكن للطلاب الاطلاع على النتائج فور ظهورها  عبر الموقع الالكتروني الخاص بالجامعة “ بوابة نتائج جامعة كليات حلوان”   عبر الرابط التالي:  ‏http://app1.helwan.edu.eg/

وقد استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان السفير تشوناي إليمي حسن سفير دولة تشاد في القاهرة، والدكتور فضل آدم الممثل التجاري بالسفارة و الدكتور نبيل نصر المنسق الثقافي بالسفارة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.


جاء ذلك بحضور الدكتور الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم  والطلاب، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة، عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا، الدكتور رشا الرفاعي عميد كلية الطب بالجامعة، الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، الدكتور أحمد عبد الغني مدير مكتب شؤون الوافدين.
 

واستعرض اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة حلوان والجامعات في تشاد في مجال الطلاب الوافدين والدراسات العليا، و قد تمت مناقشة اوضاع الطلاب التشاديين في الجامعة، كذلك تم بحث إمكانية إرسال قوافل طبية من الجامعة إلى جمهورية تشاد.

Jobs Education اعلان نتائج الفصل الدراسى الأول الأعلى للجامعات اعمال التصحيح التعليم العالي والبحث العلمي

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