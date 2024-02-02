اعرف مخالفاتك المرورية وانت في البيت

يهتم كثير من المواطنين من أصحاب المركبات بمعرفة طرق الاستعلام عن مخالفات المرور دون الحاجة للتوجه إلى وحدات المرور، إذ يحتاج أصحاب هذه المركبات الحصول على شهادة براءة ذمة من مخالفات المرور.

ويستعرض صدى البلد ، الخدمات التي تقدمها بوابة مرور مصر، أو موقع النيابة العامة لخدمات المرور، حيث تقدم أسرع استعلام عن المخالفات المرورية، فيمكن الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 برقم اللوحة، وكذلك التظلم على قيمتها إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور.

ويوضح صدى البلد طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية وتقديم التظلمات للنيابة العامة، حيث يكون ذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع النيابة العامة

اضغط على أيقونة الاستعلامات.

ثم اختر الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخصة المرور.

ادخل بيانات السيارة المراد الاستعلام عليها.

اكتب رقم لوحة السيارة ومن ثم كتابة الأرقام والحروف عليها.

اضغط على الاستفسار عن قيم مخالفات السيارة، وسيظهر قيمة المخالفة، ويمكنك سداد إلكترونيا ببطاقة الائتمان.

كيفية تقديم تظلمات مخالفات المرور2024 إلكترونيًا

يعرض موقع النيابة العامة الخدمات المرورية للمواطنين ومن أهمها خدمة تقديم تظلمات مخالفات المرور، وذلك إن كان لرخصة القيادة أو رخصة السيارة، وفيما يلي نستعرض معكم الخطوات المطلوبة.

انقر على رابط تظلمات مخالفات المرور

اضغط على “مخالفات رخص المركبات” أو “مخالفات رخص القيادة” حسب نوع المخالفة الموقعة عليك.

سجل الرقم القومي والبيانات المطلوبة في حالة طلب التظلم على مخالفات رخص القيادة.

سجل أرقام اللوحة وحروفها في حالة تقديم التظلم على مخالفات رخصة المركبة.

اضغط “إجمال المخالفات” وستظهر لك المخالفات الموقعة على رخصتك.

حدد نوع المخالفة المرغوب تقديم التظلم عليها ثم الضغط على “تظلم”.

اضغط على مواقع على شروط الخدمة الظاهرة في النافذة الجديدة.

سجل البيانات المطلوبة واضغط إرسال.

أخيرًا ستظهر لك صورة الإيصال الخاص بالتظلم ورقم الطلب للمتابعة على النتيجة.

مخالفات المرور 202 يجوز التصالح فيها

تختلف غرامات المخالفات المرورية، وتزداد قيمتها في حالات معينة، لذلك يوجد حد أدنى وأقصى لوضع الغرامة، مع الوضع في الاعتبار أن هناك غرامات من الممكن التصالح فيها وأخرى لا يجوز، ونستعرض معكم قائمة مخالفات المرور التي يجوز التصالح فيها.

السير بدون رخصة.

تغيير لون اللوحات المعدنية.

انتهاء استلام رخصة القيادة.

تجاوز السرعة المقررة.

عدم اتباع تعليمات رجال المرور.

كسر إشارة الضوء.

عدم اتباع المسار المحدد للسيارة.

المشي ببطء شديد على الجس.

التوقف المتعمد على الكوبري.

استخدام الهاتف يدويا أثناء القيادة.

الوقوف في المحظور.

استخدام الهاتف يدويا أثناء القيادة.

قيادة السيارة بدون حزام أمان.

يمكن لأصحاب المركبات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 برقم السيارة من خلال اتباع عدة خطوات تتمثل فيما يلي:

- لـ الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة.

- ثم اختيار خدمات المرور أو يمكن الدخول مباشرة من «هنــــا».

- اختر «الاستعلامات» ثم اضغط على زر استمرار.

- حدد نوع المخالفات التي تريد الاستعلام عنها «رخص المركبات» أو «رخص القيادة».

- اختر «مخالفات رخص المركبات» ثم اضغط على زر استمرار.

- تظهر صفحة جديدة تخيرك بين البحث عن مخالفات المركبات من خلال رقم اللوحة «أرقام فقط» أو «حروف وأرقام».

- اختر طريقة الاستعلام المناسبة واضغط على «إجمالي المخالفات».

- تظهر قيمة جميع المخالفات المسجلة على سيارتك.

- بعد معرفة المخالفات يمكن اتخاذ قرار، التظلم على قيمة المخالفات أو دفع قيمة المخالفة «أونلاين» من خلال استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بك أو من خلال شركات التحصيل.

سداد مخالفات المرور إلكترونيا