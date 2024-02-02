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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار BMW X5 موديل 2024 الجديدة بعد زيادات فبراير

 BMW X5 موديل 2024
 BMW X5 موديل 2024

شهدت أسعار السيارة BMW X5 موديل 2024، زيادة سعرية جديدة تراوحت بين مليون و300 ألف جنيه ومليون و600 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري من هذه النسخة الرياضية، وتعد هذه الزيادة هي الأولى من نوعها خلال العام الجاري مع بداية فبراير 2024.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية للسيارة BMW X5 موديل 2024 في السوق المصري، بعد زيادات فبراير الجديدة.

 BMW X5 موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة BMW X5 موديل 2024

 

زودت الفئة الأولى من السيارة BMW X5 موديل 2024 بمحرك 6 سلندر"دفع رباعي"، سعة 3000 سي سي تيربو، يستطيع ضخ 340 حصانا و450 نيوتن متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 243 كم/ساعة، مع ناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك، وزمن انطلاق 5.5 وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

 BMW X5 موديل 2024

وتأتي الفئة الثانية بقدرات فنية تجعلها تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 4.3 ثانية، حيث دعمت بمحرك 4400 سي سي "تيربو"، 8 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 540 حصانا و750 نيوتن متر من عزم الدوران، بينما تستمد أوامر الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 8 نقلات، مع تقنية الدفع الرباعي للعجلات.

 BMW X5 موديل 2024

تعرف على الأسعار الرسمية للسيارة BMW X5 موديل 2024 في مصري بعد زيادات فبراير.

 

الفئة الأولى BMW X5 موديل 2024 بسعر 6 مليون و800 ألف جنيه بدلاً من 5 مليون و500 ألف جنيه، أي بزيادة رسمية بلغت مليون و300 ألف جنيه.

الفئة الثانية BMW X5 موديل 2024 بسعر 8 مليون و400 ألف جنيه بدلاً من 6 مليون و800 ألف جنيه، بزيادة إجمالية رسمية قدرها مليون و600 ألف جنيه.

 BMW X5 موديل 2024
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