استشهاد مسئول كبير في الهلال الأحمر الفلسطيني برصاص الاحتلال

أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن مديرة دائرة الشباب والمتطوعين في الهلال الأحمر الفلسطيني استشهد اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي داخل مقر جمعية الهلال بخان يونس جنوب قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن مديرة دائرة الشباب والمتطوعين في الجمعية، هداية حمد، ارتقت برصاص الاحتلال الذي حاصر مقر الجمعية، أثناء تواجدها داخله.



وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 27.131 شهيد، وأكثر من 66.287 مصاب، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت وزارة الصحة أن الاحتلال ارتكب 13 مجزرة ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 112 شهيدًا، 148 إصابة.

