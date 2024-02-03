مدفونة في شوال.. العثور على حنين صاحبة الـ 8 سنوات في دمياط

حنين السيد الشربينى، ٨ سنوات، طفلة قتلت بلا ذنب، على يد مجرم لم تشفع توسلاتها ولا صراخها من الكف عن اغتصابها وقتلها ولم يبق منها سواء كتبها الدراسية وحذاؤها بمنزلها البسيط.

على مدار ١٣ يوم أسرة حنين واهالى البلد يبحثون عنها في كل مكان ، انحسرت الشبهات في أحد منازل القرية حيث اعتادت الطفله على التردد على المنزل للهو مع أطفال المنزل وكاميرا المراقبة بالشارع أكدت دخول حنين للمنزل ولم ترصد خروجها منه.

ذهبت تلهو مع أصدقائها فعادت جثه في شوال

البداية عندما تلقى الرائد يوسف البشلاوى رئيس مباحث مركز كفرسعد بمحافظة دمياط، بلاغا من أسرة الطفلة حنين، يفيد باختفاء الطفلة دون معرفه مكانها.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بإشراف العميد محمد عزت مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط ، لكش لغز اختفاء الطفلة، وتم تكثيف الجهود الأمنية وبالفعل تم حل اللغز وتم إلقاء القبض على الجانى.

تحرش ثم قتلها ثم اغتصابها

وجاء خلال التحقيقات، اعترف الجانى، أن الطفلة جاءت لمنزلهم للهو مع بنات شقيقته، إلا أنه أوهمها أنهم نائمين وسيقوم بإيقاظهم إلا أنه قام باستدراجها إلى إحدى الغرف بالمنزل وحاول التحرش بها إلا أن الطفلة صرخت وحاولت الاستغاثه بمكان المنزل فقام على الفور بخنقها فلفظت أنفاسها الأخيرة وقام بعد ذلك باغتصابها.

وأشار إلى أنه قام بعد ذلك بحفر حفرة عميقه بإحدى الغرف ووضع الطفلة داخل شوال ثم قام بدفنها، وانكر عند سؤال من قبل الأحهزة الأمنية بمعرفته بدخول الطفله لمنزلهم.

القاتل كان بيبحث عن المجنى عليها برفقه اسرتها

والتقى " صدى البلد " مع أسرة الطفلة والجيران والذين أكدوا أن يقوم هذا الشاب وهو ابن الجيران باغتصاب وقتل حنين ، حيث كان هو وأسرته يقوم برفقة أسرتها واهالى القرية بالبحث عنها على مدار أسبوعين.

على مدار ١٣ يوم بيتم البحث عن الطفلة وسط حالة من الذعر بين أهالى القرية وعدم تصديق بأن الطفله قد اغتصبت وقتلت، إلا أنهم فؤجئوا امس باعتراف الجانى بتفاصيل الجريمة كاملة أمام الرائد يوسف البشلاوى رئيس مباحث مركز كفرسعد، بعد أن قام بكشف لغز اختفاء حنين..

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