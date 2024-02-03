عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدفونة في شوال.. العثور على حنين صاحبة الـ 8 سنوات في دمياط

الطفله حنين
الطفله حنين

حنين السيد الشربينى، ٨ سنوات، طفلة قتلت بلا ذنب، على يد مجرم لم تشفع توسلاتها  ولا صراخها  من الكف عن اغتصابها  وقتلها ولم يبق منها سواء كتبها الدراسية وحذاؤها  بمنزلها البسيط.

على مدار ١٣ يوم أسرة حنين واهالى البلد يبحثون عنها في كل مكان ، انحسرت الشبهات في أحد منازل القرية حيث اعتادت الطفله على التردد على المنزل للهو مع أطفال المنزل وكاميرا المراقبة بالشارع أكدت دخول حنين للمنزل ولم ترصد خروجها منه.

ذهبت تلهو مع أصدقائها فعادت جثه في شوال

البداية عندما تلقى الرائد يوسف البشلاوى رئيس مباحث مركز كفرسعد بمحافظة دمياط،  بلاغا من أسرة الطفلة حنين، يفيد باختفاء الطفلة  دون معرفه مكانها.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بإشراف العميد محمد عزت مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط ، لكش لغز اختفاء الطفلة، وتم تكثيف الجهود  الأمنية وبالفعل تم حل اللغز وتم إلقاء القبض على الجانى.

تحرش ثم قتلها ثم اغتصابها

وجاء خلال التحقيقات، اعترف الجانى، أن الطفلة جاءت لمنزلهم  للهو مع بنات شقيقته،  إلا أنه أوهمها أنهم نائمين وسيقوم بإيقاظهم إلا أنه قام باستدراجها إلى إحدى الغرف بالمنزل وحاول التحرش بها إلا أن الطفلة صرخت وحاولت الاستغاثه بمكان المنزل  فقام على الفور بخنقها فلفظت أنفاسها الأخيرة  وقام بعد ذلك باغتصابها. 

وأشار إلى أنه قام بعد ذلك بحفر حفرة عميقه بإحدى الغرف ووضع الطفلة داخل شوال ثم قام بدفنها، وانكر  عند سؤال من قبل الأحهزة الأمنية بمعرفته بدخول الطفله لمنزلهم.

القاتل كان بيبحث عن المجنى عليها برفقه اسرتها

والتقى " صدى البلد " مع أسرة الطفلة والجيران والذين أكدوا أن يقوم هذا الشاب وهو ابن الجيران باغتصاب وقتل حنين ، حيث كان هو وأسرته يقوم برفقة أسرتها واهالى القرية بالبحث عنها على مدار أسبوعين.

على مدار ١٣ يوم بيتم البحث عن الطفلة وسط حالة من الذعر بين أهالى القرية وعدم تصديق  بأن الطفله قد اغتصبت  وقتلت، إلا أنهم فؤجئوا  امس باعتراف  الجانى  بتفاصيل الجريمة كاملة  أمام الرائد يوسف البشلاوى رئيس مباحث مركز كفرسعد، بعد أن قام بكشف  لغز اختفاء حنين.. 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=759733829338004&id=100064035123721&sfnsn=scwspwa&mibextid=2Rb1fB

 

دمياط إدارة البحث الجنائى اغتصاب اغتصاب وقتل أسرته استغاثة أبن الجيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

تعليق ساخر من حسن شحاتة على تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد..ماذا قال؟

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

بعد الاستغناء عنه.. إصابة والدة لاعب الزمالك بجلطة

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

إبراهيم سعيد يسخر من جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد.. ماذا قال؟

فرج عامر يفجر مفاجأة.. مبروك على هذا المنتخب بطولة كاس أمم أفريقيا

موضوعات متعلقة

انقطاع المياه عن مدينة دمياط لمدة 8 ساعات.. غدا

ترشيحاتنا

سويلم: نصيب الفرد من المياه في مصر يقترب من خط الشح المائي

مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال يناير الماضي

توقيف المهاجم.. 3جرحى في عملية طعن بباريس

الأرصاد تُعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ وهذه أماكن سقوط الأمطار

الجيش الأوكراني: ارتفاع حصيلة قت.لى القوات الروسية إلى 387.940 جنديا

السعر الرسمي لأرخص سيارة فرنسية في مصر موديل 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها المثير للجدل .. 10 صور تكشف عن أناقة شريهان

طريقة عمل طاجن المكرونة| أحلى من الجاهز

اشتعال شوارع نيويورك بسبب غزة.. مظاهرات مؤيدة لفلسطين تخرج عن سيطرة الشرطة|صور

إلهام شاهين تبهر جمهورها بهذه الإطلالة | شاهد

فيديو

حقيقة الصورة المتداولة.. مشاهد تخلع القلوب لـ احتراق برج إيفل

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال الفلسطينيين يرتدون الأكفان.. شاهد

ولا أغرب.. غرفة ساونا تنقذ شخصين من الغرق في النرويج| شاهد

بعد أزمتهما الشهيرة ونفي زواجهما.. نزار فارس بفيديو جديد مع حورية فرغلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ